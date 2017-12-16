移民署核心設備 禁購中國製

2017-12-16

署長楊家駿掛保證 將符合工程會規定

〔記者李欣芳／台北報導〕我國邊境管理與國安問題引發關注，行政院昨召開「國土安全政策會報」，「外來人口快速查驗閘門系統案」等採購中國製產品弊案也引發討論。移民署長楊家駿表示，未來移民署的採購會符合工程會的規定，核心資訊等軟體設備將不會採購中國製產品。

入出境查驗設備 爆中國製

行政院國土安全辦公室也認為，失聯移工五萬兩千人及少部分中國人，構成反恐維安潛在風險，應加強監控。

移民署爆發數起入出境查驗設備的採購弊端，包括檢廉偵辦總額五千兩百萬元的「外來人口快速查驗閘門系統案」，招標規定明訂設備原產地不得為中國，但該批具生物辨識特徵科技的相關設備，驚傳來自中國軍方，導致資安專家憂心，一旦遭植入惡意程式，民眾個資恐遭駭，被限制入境的罪犯也可能暢行無阻，國境管制形同虛設。

稱已全面清查 無資安問題

楊家駿表示，內政部下週將做進一步鑑定，鑑識哪些屬於核心軟體與核心硬件；事實上，移民署已做內部全面清查，包括清查入出境查驗設備系統等多達九十個伺服器，清查結果都沒有問題。

與會官員透露，經清查，相關查驗設備並未被植入木馬程式，因此沒有資安的疑慮；至於未來相關的採購，屬於核心資訊設備將嚴格遵守規定，不會有違規採購中國製產品的問題，但若經鑑定，例如機器外殼不涉核心技術部分，應可放行。

主持會議的行政院副院長施俊吉表示，對於邊境管理部分，要求務必確保資訊效率及安全維護，請內政部專案小組持續檢視移民署資通安全，各資安單位也應予協助。

國土安全辦公室表示，年底各縣市即將舉辦大型跨年晚會，針對交通運輸及大量人潮聚集處所的安全維護工作，各相關部會必須及早規劃，並請地方政府及執行單位做好危機處理機制，加強整備，防制危安事件發生。