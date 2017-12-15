反制共機擾台 美學者促售台空中加油機

2017-12-15

費學禮：KC-130增加F-16續航力

〔駐美特派員曹郁芬／華府十三日報導〕針對中國機艦不斷繞台擾台，長期研究解放軍的美國學者費學禮今天指出，美國應立即售台KC-130空中加油機以增加F-16戰機的續航力，與解放軍的轟炸機航程相近；當解放軍在網路秀肌肉時，台灣也有肌肉可秀。

白宮國家安全顧問：反對以威嚇軍力 限制航行自由

美國國家安全顧問麥馬斯特則表示，美國致力於自由航行與飛越，但任何以威嚇性軍事武力以限制航行自由的作為不符其本身及區域利益，美國在這個區域的夥伴也有強烈同感。

麥馬斯特今天出席「詹姆斯鎮基金會」一場反恐研討會。在回答台灣媒體的問題時，他說，美國所維護的航行自由不限於南海，而是任何地方，因為大海是開放的，這些年來，中國是航行自由的最大受益者，美中討論這個議題時，美國向來強調這是互利的領域。不過他沒有針對中國在台灣的軍事作為做出回應。

費學禮則說，中國未來十年將部署第六代的作戰能力，美國要防止中國在日本和台灣進行和南海同樣的作為，未來這種威嚇性的轟炸機巡弋的情況會更嚴重。

蘭德研究員：中國搞威嚇外交

今天在「全球台灣研究中心」舉辦的中共武力犯台討論會中，美國蘭德公司資深研究員查斯（Michael Chase）則表示，解放軍機艦在台海附近的作為對內有宣傳統一、實踐中國偉大復興的宣傳作用，但同時也有地緣戰略的作用，未來發展要視中國戰略目標和能力而定，但中國近年顯然要突破第一島鏈。

查斯說，解放軍一連串的作為凸顯其投射能力的增加，長程轟炸機到台海附近有訓練目的，但也是傳遞訊號的作為，強化嚇阻；但從美國角度來看，也是一種威嚇外交，對美國的盟邦和朋友施壓。從兩年半前開始，解放軍不僅開始派出戰機，還有轟炸機、偵搜機、空中加油機，範圍及於南海、日本和台灣。總結來看，是政治的操作。