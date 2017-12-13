共機掛彈演訓 官網嗆「繞島巡航」

2017-12-13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國軍機今年已十七度接近我國外海，並數度環繞台灣東部海域，中國軍方先前指稱從事「遠海長航」訓練，不過，中國空軍微博昨卻發佈數張掛載飛彈的軍機照片，稱「繞島巡航！巡航什麼島？大家說說看！」說法囂張。軍方對此強調，國軍皆做好適當應處措施，亦無特殊狀況，請國人安心。

我國防部：國軍有適當應處措施

根據日本防衛省資訊，中國軍機最近一次「遠海長航」訓練為十二月十一日，當時有二架「轟六」轟炸機、一架「運八」電戰機、一架「TU-154」偵察機及二架機型不明的戰鬥機，機隊自東海飛向東南方穿越宮古海峽，隨後轉向西南方繞行，部分機種自原路線返航。

中國空軍發言人申進科透過中國空軍官方微博「空軍發布」表示，本月十一日例行性常態化遠洋訓練，多架轟炸機、偵察機「繞島巡航」，錘鍊提升「維護國家主權」和「領土完整」能力。參與機種除「轟六Ｋ」轟炸機、「蘇愷-30」戰機，另有「殲十一」戰機，以及偵察機、預警機和加油機。

立委促檢視我預警系統是否完備

值得注意的是，根據中國空軍微博發布的照片，其「轟六Ｋ」機翼掛載「長劍-20」巡弋飛彈，中國「殲十一」戰鬥機亦有掛載數枚飛彈，擔任「轟六Ｋ」轟炸機與其他輔助機種的護航者。

民進黨立委蔡適應認為，中國軍機攜帶巡弋飛彈的假想目標應為關島、夏威夷或日本，其宣揚「繞台」，是為掩飾在西太平洋、第一島鏈「空中爭霸」的意圖，象徵意義大於實質意義。但我軍先期預警系統能力是否完備？如中國軍機編隊突然接近我領空，有無立即因應措施？都是我方應深思之事。

台灣智庫諮詢委員董立文認為，中國空軍長航演練主要考慮東亞戰略佈局，藉由宮古海峽、巴士海峽做為未來航空母艦的「出口」，展現其欲突破第一島鏈，直達第二島鏈的軍事投射力量，國人不必過度緊張，但假如兩岸爆發戰事，主戰場可能已不僅在台海，可能延伸至台灣東部甚至太平洋，我整軍備戰也該有所因應。