獵雷艦後續預算 立委喊刪

2017-12-10

羅致政批陳慶男「胡謅拖延時間」

〔記者彭琬馨、涂鉅旻／台北報導〕承攬海軍獵雷艦的慶富公司，因無法如期繳交預付款保證金、加上工程進度延宕，海軍將依約啟動解約程序。民進黨立委羅致政昨表示，海軍給慶富的保證金補正期已過，慶富董事長陳慶男稱有找到新投資人的放話，只是「胡謅拖延時間」，他已提案全數刪除明年獵雷艦第四期款共三十五億元，以展現政府決心。

據透露，國軍至今未收到慶富任何款項，慶富也未針對違失事項改正部分，作出具體回應。軍方原一再表明，只要慶富無法在期限內提出款項、改正缺失，就一律啟動解約程序，但在陳慶男提出有其他潛在資金挹注後，態度尚未明朗。

海軍律師團明討論慶富違失項目

軍方人士則表示，律師團明日將討論慶富資金、履約進度等違失項目，正式發函慶富，也會給慶富幾天回覆期，但不會太長。若未在期限內回應，並確實補足款項，就確定解約。

羅致政則批評，海軍給慶富的保證金補正期已過，昨應正式啟動獵雷艦案的解約程序，雖陳慶男這幾天動作不斷，到處放話有「愛國商人」要出資百億解圍，但看來只是在胡謅拖延時間；羅認為，慶富資金終究沒有到位，啟動解約是必然的結果。

民進黨立委王定宇也說，陳慶男宣稱有愛國金主願意提供援助，很可能只是煙霧彈、緩兵之計，軍方應堅持立場，若因此同意展延，可能會變成軍方違約。

民進黨立委蔡適應說，慶富當然可以對外尋求其他資金援助，但與政府間的合約，就是「按照時間規畫辦理」，若沒在時間上達成進度，就應依約進行解約、罰款或沒收等程序。對獵雷艦案的未來預算，他認為，應全數凍結不再使用，之後看需要支付多少行政訴訟費用再予以撥給。