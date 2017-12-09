黨產案 馬辦︰北檢應說明誰洩密

2017-12-09

〔記者施曉光／台北報導〕針對外傳台北地檢署已掌握前總統、前國民黨主席馬英九主導黨產交易的關鍵錄音，馬英九辦公室發言人徐巧芯昨回應，相關傳聞影射馬英九賤賣黨產，絕非事實，要求北檢說明是否洩密，並分案調查洩漏偵查秘密者為何人。

徐巧芯強調，馬英九一向清廉自持、奉公守法，絕對禁得起檢驗。她也質疑，為何媒體會有這麼多「檢方發現、檢方認為、檢方掌握、檢方質疑」的報導內容？放話來源是否就是北檢？北檢應儘速說明是否洩密，並分案調查洩漏偵查秘密者為何人，比照北檢對馬英九的標準起訴洩密者，以維法治並保障人權。