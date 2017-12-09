公投法修法 下週二拚三讀

2017-12-09

投票年齡降至18歲

〔記者曾韋禎、鄭鴻達／台北報導〕「公民投票法」出現重大修法進程，立法院會昨二讀通過公投法修正草案部分條文，將公投年齡降至十八歲，並廢除公投審議委員會；其他包括公投範圍、各階段門檻等條文，將於下週二院會一併表決、完成三讀。

立法院二○○三年底制定門檻極高的「公投法」，遭譏「鳥籠公投」。直到民進黨在二○一六年取得國會多數後，才進一步讓「公投法補正」出現曙光。

原本無意修法的國民黨團，在民進黨團釋出善意後，同意放行多數修正條文，僅對行政院的提案權與各階段門檻有意見，留待十二日進行表決。

主管改中選會 廢除公審會

按昨日二讀通過條文，公投的投票年齡由二十歲降至十八歲，約可增加六十萬國民參與。全國性公投的主管機關由行政院改為中選會，並廢除公審會。地方性公投則授權地方政府訂定自治條例，另訂門檻。

未來的公投提案及連署方式，除現行的書面，中選會應建置電子系統，接受電子提案及連署。

對於公投的範圍，民進黨團主張採用「依憲法規定」，涵蓋憲法修正案、領土變更案之複決，獲國民黨團及親民黨團支持；但時代力量黨團堅持應明確寫出憲法修正案、領土變更案、憲法之創制。

門檻及範圍有爭議待表決

至於全國性公投各階段門檻，提案部分，民進黨團主張由最近一次總統選舉選舉人總數的千分之五（約九萬四千人）降至萬分之一（約一千八百多人），連署成案人數從五％（約九十四萬人）降為一．五％（約二十八萬人）；通過條件則從投票率過半且同意票過半的「雙二分之一門檻」，改為同意票過半且達總數的四分之一。

時力黨團認同修正，國民黨團則希望，通過門檻同意票至少要達總數的三十％，並主張在公投實施不在籍投票。國民黨團書記長林為洲表示，納入不在籍投票，才能實質提高投票率，使公投不再是鳥籠，故通過門檻也不宜太低，十一日會提出修正動議。