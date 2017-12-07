罷昌說明會 孫繼正、黃國昌激辯同婚、涉賄

2017-12-07

〔記者俞肇福、邱書昱、葉冠妤／新北報導〕時代力量立委黃國昌被罷免案，將於十二月十六日投票，公辦電視說明會昨天舉行，黃國昌、提案罷免的安定力量主席孫繼正都出席，雙方在場外零互動，在說明會則激烈攻防；對於安定力量昨天按鈴提告黃國昌贈送帽子涉嫌賄選，黃國昌怒斥抹黑。

安定力量提告 黃斥抹黑

黃國昌昨由數位幕僚陪同到場，安定力量陣營有十多位支持者在場外呼喊口號；媒體詢問兩人是否願意禮貌性握手？兩人都無動於衷，跟昨天的氣溫一樣「冷」。

安定力量昨天到士林地檢署按鈴控告黃國昌涉嫌賄選，指黃國昌陣營散發「挺好立委」帽子，帽緣有立委黃國昌字樣，意圖影響罷免案投票的公正性；黃國昌駁斥說，藍綠政黨長期來在各項選舉都有發送帽子，早是台灣選舉文化的一部分，安定力量秘書長游信義先前競選立委時也曾在耶誕夜發放耶誕帽，質疑指控的標準何在？

孫繼正在說明會中，細數黃國昌競選政見全未兌現，前瞻計畫獨漏捷運汐止民生線，黃卻只是簡單質詢官員「打假球」，地方民眾只能從電視上看到黃作秀，他痛批黃國昌言行不一，是不值得信任的政客。

黃國昌則說，安定力量指責他推動毒品合法化、指他送帽、脖圍賄選等，全是說謊、抹黑，他何時支持毒品合法化？他在國會問政、質詢、審查預算都非常認真，出席率百分百，連續兩次獲得公民監督聯盟肯定為優秀的立委，在國會積極捍衛台灣主權、掃除金融弊案。

黃國昌說，他全力支持汐止民生線通車，交通部長賀陳旦承諾等環境影響評估過後，交通部會全力支持，他爭取的發言都可在國會平台檢視。

孫繼正再質疑，多數人都反對「同婚」，黃國昌卻支持，甚至還要極端修法，更改父母的稱謂為雙親，嚴重破壞家庭人倫、家庭價值。

黃國昌回應說，推動同性婚姻是維護基本人權，大法官釋憲已表明同性也享有婚姻權，「尊重少數人的人權，這麼卑微的要求，難道也要被反同勢力抹黑、造謠跟傷害嗎？」

昨天這場罷免說明會將於九日晚上七點在汐止觀天下、淡水紅樹林有線電視的第三頻道重播，也可到YouTube搜尋直播內容。