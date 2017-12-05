賴揆︰在野杯葛促轉 民進黨背黑鍋

2017-12-05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為早日開展轉型正義工程，讓台灣戒嚴時期政治受難者的罪名得以平反，立法院院會今日預計將表決處理「促進轉型正義條例草案」，行政院長賴清德昨接受廣播專訪表示，轉型正義是民進黨執政本來就要做的，因在野黨不斷杯葛，才讓民進黨背了「沒有處理」的黑鍋。

賴揆指出，民進黨政府這段期間背負社會誤解，好像沒有努力推動轉型正義，推動轉型正義是民進黨長期主張，立法院排入本週議程不是因為選民壓力，而是民進黨執政本來就要做的，他更支持一定要做。

沒意外本週會順利通過

賴揆提及，針對促轉條例，民進黨團總召柯建銘花了很多工夫協商，畢竟在立法院有部分政黨是強烈反對，過去推動過程遭到在野黨強力杯葛。他強調，這一年來，黨團採取「溝通再溝通」態度，才背負「沒有處理」的黑鍋，因為沒有共識，柯總召希望在院會表決，「沒意外這禮拜就會順利通過。」

促轉條例規定，須開放威權時代的政治檔案，針對國民黨立委蔣萬安對於開放蔣家史料持開放態度，賴揆也說，「這是社會進步的脈絡！」

賴認為，回顧台灣歷史進程，前總統蔣經國比蔣介石開放，蔣孝嚴擔任立委時，問政也比蔣經國更貼近社會脈絡，「蔣萬安又比蔣孝嚴的態度更開放，這對社會來說是好事。」

主持人周玉蔻當場質疑，蔣萬安此舉會不會是為了選票？賴揆回應，不必刻意將開放的態度解釋成是為了選舉，應當成蔣萬安願接受社會意見，「我寧可說是社會進步！」