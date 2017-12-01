慶富資本額 不到半年從5億變30億

2017-12-01

黃國昌質疑高銀助慶富「假增資來騙聯貸」 點名4常董說明

〔記者彭琬馨、葛祐豪／綜合報導〕時代力量立委黃國昌昨指控，二○一四年十一月到二○一五年三月，慶富造船資本額從五．三億元異常增加到卅億元，他質疑高雄銀行明知慶富申請六個月信用貸款的短期週轉金是要用來增資，卻還是刻意放行，才會讓慶富取得足夠資本額，得以競標獵雷艦案；黃並點名前金管會主委李瑞倉在內的當時高銀四位常董「出面說清楚」。

許立明：停止無中生有的抹黑

對黃國昌的質疑，當時高銀四位常董之一、現任高雄市副市長許立明昨強調，他從未就慶富核貸案，有任何公開或私下指示，呼籲黃停止這種無中生有的抹黑；另幾名常董則連絡不上，無法得知說法。

高銀則嚴正聲明，始終堅守銀行法相關法令執行授信業務及風險管控，從未違反銀行公會授信準則第十二條。

高銀：堅守銀行法相關法令

黃國昌昨召開記者會指出，二○一四年十二月到二○一五年三月，高雄銀行多次貸款給慶富造船與慶富母公司慶洋投資，時間點與慶富增資恰巧符合，質疑高雄銀行根本協助慶富「假增資來騙聯貸」。

黃國昌拿出相關資料表示，高雄地檢署日前偵辦時就曾指慶富四度辦理不實增資的情況，經他比對高雄銀行放款給慶富時間表，與慶富增資情況有所雷同，包括高雄銀行二○一四年放款給慶富十七億四六六五萬元，同年十二月放款慶富三億元，作為短期擔保放款；二○一五年一月，放款慶富母公司慶洋三億元，作為六個月的信用貸款；二○一五年三月又放款給慶洋八．三億元。

黃國昌出示慶富增資的數據指出，二○一四年十月，慶富得標獵雷艦案前後，資本額僅五．三億元；到了十二月就增加到了十億元；二○一五年一月增加到十六億元；四月更增加到卅億元。他質疑高雄銀行借給慶洋的錢都被拿來做假增資，使慶富資本額提高，聯貸案才可能成功。

黃並點名當時高銀的四位決策常董，包括董事長陳統民、常董許立明、李瑞倉及林文淵應出面說明，更質疑曾任金管會主委的李瑞倉在高銀擔任常董所做的決策，是否真能接受外界檢驗，要李瑞倉公開對質。

黃國昌痛批，高雄銀行一點歉意都沒有，還能臉不紅氣不喘的發聲明，強調六個月信用貸款的短期週轉金辦理增資「一點問題都沒有」，根本「顛覆台灣所有金融標準」，要求李瑞倉出來面對。

行政院獵雷艦專案報告也曾指出慶富無足夠財力承辦此總額三四九億元的採購案，國防部竟大幅放寬投標廠商財力資格，從招標標的的十分之一（約卅五億元），降為二百分之一（約一億七千六百萬元），讓慶富符合投標資格，國防部有明顯疏失。