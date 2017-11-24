幻象打撈廠商出爐 將視海象出海作業

2017-11-24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍幻象戰機上尉飛官何子雨七日晚間駕機於基隆北方海面失聯，至今已十七天，國軍持續派遣機、艦搜救其下落。空軍昨表示，為加速打撈作業，已緊急辦理招標作業，由銓日儀企業有限公司得標，全案規劃採「搜尋定位」及「打撈運輸」兩個階段執行。

據了解，銓日儀公司並非第一順位得標廠商，但官員私下表示，由於第一順位廠商無相關實務經驗，縱使廠商有補充說明，空軍仍認為有風險，因此決定由第二順位的銓日儀公司得標。

空軍表示，目前相關整備作業均已完成，將視海象狀況由空軍修護專業、海軍搜救船艦及承商共同配合執行，俾利打撈任務順遂。

國軍研判，幻象戰機的黑盒子位於基隆北北西一百四十五公里海域，深度約一百公尺。海軍達觀艦十六日已抵達失聯幻象戰機黑盒子發送訊號的區域，實施定位作業，但北部海域近日天候、海象不佳，國軍打撈招標案敲定後，只要天候一好轉，將立即投入打撈工作。

此外，立委質疑我幻象戰機的求生發報機型號過於老舊，也缺乏ＧＰＳ定位，功率亦不符合國際救援規範，要求國防部儘速改進。國防部已計畫逐步換裝該戰機求生設備，未來將配備新式「緊急定位傳送器」，除具備ＧＰＳ定位功能，如飛行員落海亦會發出訊號，續航力約廿四小時。