賴揆誓師︰防制洗錢 拚明年通過APG評鑑

2017-11-23

〔記者李欣芳／台北報導〕明年十一月「亞太防制洗錢組織（APG）」新一輪評鑑倒數計時，台灣正推動洗錢防制新規範與國際接軌，行政院長賴清德昨會同近廿個公務機關與多個民間團體逾百人舉行洗錢防制誓師大會（見圖，記者叢昌瑾攝），宣示要爭取明年評鑑過關的決心，賴揆坦言，明年的考驗將至，「我們一定要成功！」

巧合的是，中國明年也將接受APG的評鑑，不過，行政院並未提及兩岸都將爭取通過評鑑的敏感問題。

賴強調，我們的洗錢防制若能做好，不僅有助於提升國際風評，金流透明也便於追蹤犯罪所得，對台灣的治安有所助益。

這場「金流透明 世界好評」的官民誓師大會，行政院副院長施俊吉、檢察總長顏大和、政務委員羅秉成、法務部長邱太三、金管會主委顧立雄、經濟部長沈榮津、警政署長陳家欽等各機關代表，以及兆豐金董事長張兆順、元大金董座王榮周、壽險公會、律師公會、會計師公會與不動產業者等金融機構與產業代表都出席。

賴清德指出，台灣是亞洲第一個通過「洗錢防制法」的國家，一九九七年以創始會員身分加入APG，二○○七年第一輪評鑑成績也不錯，名列「一般追蹤名單」，但二○一一年第二輪評鑑淪落為「過渡追蹤名單」，這是因為過去努力不夠，有銀行的海外分行未落實洗錢防制被外國裁罰，對金融業內部管控上也出現問題。

他說，前行政院長林全為此大力作為，改善法規、加強銀行監理機制及設置院級洗錢防制辦公室等，今年七月台灣從過渡追蹤名單除名，回到一般追蹤名單，明年十一月APG將進行第三輪評鑑，若能通過評鑑，台灣金流透明與國際接軌，風評將大大提升，有利於金融機構在海外設立分支機構及台商海外的資金運用。

邱太三說，十二月初將邀請APG評鑑委員來台舉辦模擬評鑑，希望相關受評鑑的單位積極配合，藉由模擬評鑑了解評鑑流程與方式，讓明年十一月正式評鑑順利通過。