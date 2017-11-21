傳國民黨屬意蔣萬安選北市長 鄭麗文︰不該讓「小朋友」去打仗

2017-11-21

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨尋求在二○一八年大選光復首都，前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文昨皆表態參選台北市長，對於外傳黨中央屬意立委蔣萬安征戰北市，鄭認為蔣還年輕，大人不該丟給「小朋友」去打仗；丁也籲黨內高層不要再放話有「夢幻名單」。

丁守中籲高層 別再放話有「夢幻名單」

蔣萬安回應，丁守中和鄭麗文都是他在黨內、政治上的前輩，他都會向他們請益，他們也不吝分享經驗，而黨內人才濟濟，未來黨中央也會有一定的初選機制，只要透過機制推出最有機會勝選的候選人，黨內都會全力支持，「我們都會有機會」；至於何時表態參選？蔣萬安則說，目前面臨「一例一休」修法爭議，現階段為勞工捍衛權益，專心在立院做好強力監督，對他來說是最重要的。

丁守中昨早接受廣播節目專訪，對於數次在黨內初選遭擊敗，更有黨中央早已鎖定人選的疑慮。丁守中說，國民黨提升競爭力的做法就是要有公平初選的制度，自己只希望公平競爭，呼籲黨內高層不要再放話有「夢幻名單」。

丁守中表示，他問過黨主席吳敦義，吳說絕對沒有所謂的「夢幻名單」，也會在中常會上宣示，不容許任何人因偏好對外放話，因為這與國民黨改革的趨勢不同。鄭麗文也在接受廣播節目專訪時表示，將投入台北市長選戰，還說本週會去拜會吳敦義。