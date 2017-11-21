馬：是否統一 由兩岸人民決定 民進黨批 馬背離台灣主流民意

2017-11-21

〔記者林良昇、楊淳卉／台北報導〕前總統馬英九昨表示，「兩岸要不要統一，應該由兩岸人民來決定」，台灣人民現在不太可能同意，就要維持現狀繼續交流，兩岸要統一，不光是和平、還要民主，不能強迫，不能命令誰要同意。民進黨發言人林琮盛昨批，馬英九的說法背離當今台灣主流民意。

馬英九昨至東吳大學演講，對於學生提問與中國領導人習近平在「馬習會」上的對話，馬表示，他對習近平說，「一中各表」不會表到兩個中國、一中一台、台灣獨立，因為這是中華民國憲法不允許的。

馬強調，兩岸要不要統一，應該由兩岸人民來決定；大陸、台灣人民都要同意，台灣人民現在大概不太可能同意，那就維持現狀繼續交流，雙方發展關係，但不能強迫。馬強調，台灣是自由社會，想不想與大陸統一，人民有投票權，不能命令誰要同意。

對馬英九所提「兩岸要不要統一，應由兩岸人民同意決定」說法，林琮盛指出，馬在二○○八年十一月會見前海協會會長陳雲林前夕，曾強調「台灣是主權獨立的國家，台灣的前途是由台灣人民決定」，馬也提過「台灣，在中華民國政府的治理下，是一個主權獨立的國家。」

林琮盛質疑，既然馬前總統數次強調台灣是一個主權獨立國家，為何「統一」還需要「兩岸人民」共同決定？國民黨主席吳敦義是否也認同馬「統一須由兩岸人民共同決定」這種昨是今非的說法？