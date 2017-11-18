看問題》兩岸關係破壞者

2017-11-18

記者鄒景雯／特稿

陸委會昨天召開兩岸研討會，兩名中國學者已經受邀抵台，居然臨時缺席會場，這麼大的國家，面對一個幅員不成比例的小國，玩出冷戰時期的行為對應，是現代文明的遺憾。北京堅持這樣的對台調子，難以轉圜，事實上是在「馬習會」種下了惡因，稱馬英九是今天兩岸關係的破壞者，絕對是可受公評之事。

習近平在中共十九大政治報告揭櫫今後五年的施政綱領，對於所謂的「台灣問題」，設定了以下的條件：一個中國原則是兩岸關係的政治基礎；體現一個中國原則的「九二共識」明確界定了兩岸關係的根本性質；承認「九二共識」的歷史事實，認同兩岸同屬一個中國，兩岸雙方就能開展對話。

如果把前述的三段敘述，與二○一五年十一月，國共兩黨趁著台灣政黨輪替前夕，在新加坡舉行「馬習會」的一搭一唱，相互比對，就會發現當時馬英九脫出幕僚準備的講稿，說出：「海峽兩岸在一九九二年十一月就『一個中國』原則達成的共識，簡稱『九二共識』。九二共識是兩岸推動和平發展的共同政治基礎，正是因為雙方共同尊重九二共識，過去七年半來，我們才能獲致包括達成廿三項協議在內的豐碩成果與和平榮景。」簡直就像是在預為鋪梗。

其實，這個演進，說明了幾件事，首先，「九二共識」如果是下台階，必須具備模糊性，即如當年李登輝政府講一中是中華民國，江澤民政權講一中是中華人民共和國一般；然馬英九主動表述：「九二共識」就是兩岸就「一個中國」原則達成的共識，這是以具體定義破壞了模糊性，也封殺了今後民進黨再藉這個名詞各說各話的可能。其次，習近平從馬英九的作球，早已在兩年前就取得了台灣的總統宣布一中共識，意即兩岸同屬一中的成果，此後他若無法維持「馬習會」的進展，毋寧等於倒退，這自然會大大限縮了兩岸迴旋的空間。

從這個角度看，蔡英文總統在去年就職演說強調了「一九九二年兩岸兩會達成若干的共同認知與諒解」，她「尊重這個歷史事實」，更做出「依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務」的承諾，為什麼無法成為通關密語，答案不言而出。因為，「九二共識」都直接等於一中了，習大大怎麼還會買「尊重九二歷史事實」這不痛不癢的帳呢？換句話說，馬英九提前堵住了兩岸務實往來的路。

卸任後的馬英九，不時在為「九二共識」敲邊鼓，施壓蔡英文政府，取悅習近平政權，他對台灣的遺害之大，有識者不能不揭之伐之。