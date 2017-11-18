港版「世大運紀錄片」國旗遭馬賽克 柯批中國打壓

2017-11-18

〔記者蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕台北市觀光傳播局耗費五八八萬元，委託國家地理頻道製作「透視內幕：台北世大運」紀錄片，但有民眾發現，該紀錄片在中華電信ＭＯＤ播出時，出現國旗場景被打上馬賽克，藍綠北市議員要求修正。觀傳局長簡余晏說，初步得知是香港版本被修改，將全面清查，並依約向廠商求償；台北市長柯文哲感嘆說，中國對台灣的打壓是無所不用其極、無所不在。

議員轟矮化國格 要求抗議

「透視內幕：台北世大運」紀錄片十月卅一日晚上九點在國家地理頻道首映，柯文哲在首映會上還哽咽落淚，表示太感動。

不過，有民眾發現，在ＭＯＤ播出，提供給東南亞訊號的影片中，所有國旗皆被打上馬賽克。柯文哲昨早被問到此事時坦言，「這我不曉得」。柯文哲表示，中國對台灣的打壓是無所不用其極、無所不在， 會請觀傳局去查。

國民黨北市議員厲耿桂芳、民進黨市議員王閔生下午於議會總質詢時，不約而同對該紀錄片「矮化國格」提出質疑。厲耿桂芳大罵「豈有此理」，這涉及國家尊嚴應該抗議；王閔生則認為，若紀錄片為市府人員疏失，要究責；若為合作單位不依契約進行，有追討權利。

市府指廠商違約 將會求償

簡余晏表示，初步了解國旗被打馬賽克的紀錄片為香港地區版本，會全面清查。觀傳局專員王大同說，詢問國家地理頻道，才知道是港澳地區屬於中國轄管，為了符合當地的法令規範，才自動對我國國旗做處理，但依市府與廠商的契約，內容做任何異動，需要我方同意，因此對方說法市府無法接受。

簡余晏說，若違反契約，可要求廠商賠償廿％減價金。柯文哲則說，該賠償就要賠償，既然雙方都有契約就照做。