美國防部助理部長被提名人薛瑞福：支持美台軍艦互訪

2017-11-17

任命聽證會證詞

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國國防部亞太助理部長被提名人薛瑞福在其任命聽證會證詞中指出，中國的亞洲安全架構與美國有許多不同，是當前最大的挑戰；他重申美國對台灣防衛需求的承諾，並指出對台軍售應「可預期」。薛瑞福也強力支持美台軍艦互訪，認為這項政策不僅符合美國的一個中國政策，也為美國士兵提供更多休息機會，有助於軍艦維運，並與支持台灣、嚇阻中國的政策目標一致。

川普總統十月底提名國務院前亞太副助卿薛瑞福擔任國防部亞太助理部長。美國聯邦參議院於美東時間十六日舉行任命聽證會。

中國崛起是當前最大的安全挑戰

薛瑞福在證詞中提到川普政權對「自由且開放的印度太平洋地區」的願景指出，中國以中國為中心的亞洲新安全架構，在許多方面與美國願景不一致，中國崛起是當前最重大的安全挑戰。薛瑞福期望與日本、韓國及澳洲建立更強大的聯盟關係，重建與泰國和菲律賓的盟友關係，持續深化與印度的自然夥伴關係。薛瑞福也提到美國與台灣和新加坡的安全合作也是優先選項，同時包括與越南、蒙古和紐西蘭的安全合作關係。

薛瑞福並在書面提問中重申，美國在「台灣關係法」下對台灣的安全承諾，包括透過軍售與商售等管道，支持台灣獲得防衛性武器，確保台灣擁有足夠的自主防衛能力。薛瑞福認為美國政府應促使對台軍售「可預期」，鼓勵台灣提交防務需求，美國並能及時回應。薛瑞福也指出，沒有跡象顯示中國會在短期內放棄武力對台，因此台灣需要投資更多提升防衛能力，美國應支持這些努力。例如透過提供更多培訓機會、提升雙方接觸層級、在不對稱系統上提升戰術與理論的合作，均能強化美台關係。