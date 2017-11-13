台北市長找無人 綠營腦筋動到菊姊

2017-11-13

新系：根本不可能

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕民進黨二○一八年台北市長選舉，是否再與台北市長柯文哲合作，還是未定之天，黨內基層盼提名「自己人」的呼聲未歇，在民進黨現階段找不到強棒的窘境下，有黨內人士主張打出「王牌」，勸進高雄市長陳菊北上競選台北市長，對戰柯文哲，並可帶動民進黨在北部的選情。不過，陳菊所屬派系、新潮流內普遍認為，由陳菊出戰台北市「根本不可能」。

菊卸任 「會休息一陣子」

新系高雄市立委李昆澤直言，無論是由陳菊選新北市或台北市，都是「天下本無事」，「陳菊一直覺得這種笑話不好笑」，她已當了十二年的高雄市長，不會去參選台北市長；另一名新系高雄市立委許智傑也說，就他瞭解，陳菊卸任市長後，希望能「休息一陣子」。

陳菊在黨內深具分量，備受總統蔡英文尊敬及倚重，在蔡總統主持的「執政決策會議」中，陳菊也獲邀代表縣市首長出席。今年九月內閣改組前，就傳出陳菊是蔡總統最屬意的新任閣揆人選，甚至傳出陳菊可能北上出征新北市長。

在行政院長賴清德確定不選新北市長，並於九月接任閣揆後，陳菊接任閣揆的傳言確定破局，外界更關注陳菊卸任市長後的動向，甚至有部分黨內人士不死心，改為勸進陳菊競選台北市長。

值得注意的是，陳菊與柯文哲近來才因舉債問題隔空叫陣，導致綠營與柯的關係更加緊張，柯是否視陳菊為「假想敵」不得而知。柯日前在北市府內部會議中提到，他和陳菊一樣當市長，但他是在還債，高雄市則舉債二六○○億元，讓陳菊忍不住批柯「沒有展現高度」，甚至於上週民進黨中常會再諷柯「飽漢不知餓漢飢」。

柯叫陣 視菊「假想敵」？

此外，前銓敘部長朱武獻串聯多位一貫道、道教及部分反同陣營護家盟人士，成立「宗華教信聯盟」，瞄準二○二○年大選，目標要突破不分區立委五％選票，拿下三席立委。「宗華教信聯盟」昨舉行中央黨部啟用典禮，柯文哲前往致詞表示，今年世大運前，邀請許多宗教進行萬人祈福法會，這也是台灣特色民主、自由、多元、開放，各宗教能夠一起做一件事情。

柯屢開砲 議員籲回歸市政

民進黨台北市議會黨團總召許淑華直言，柯為了連任，任何組織都積極參與，希望獲得認同，但民眾現在看柯，已經像是在看小丑，柯應回歸市政，而不是每天樹敵，就算向其他政黨靠攏，實際效果有限。

國民黨北市議員戴錫欽也說，柯常砲打中央，有時候甚至像是為打而打，把兩大黨都得罪光了，策略上來說有點不夠高明。