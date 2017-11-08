慶富案》簡太郎控誹謗 黃國昌批害國人損百億

2017-11-08

黃再批簡幫廠商喬貸款

〔記者蘇芳禾、謝君臨／台北報導〕獵雷艦弊案案情升溫，時代力量立委黃國昌六日到台北地檢署告發行政院前秘書長簡太郎涉違反貪污治罪條例，簡太郎昨天則委任律師反控黃國昌誹謗及誣告，要求黃放棄言論免責權。黃國昌回應表示，他對於簡太郎違法濫權行為的指謫，都是在立法院外公開所為，本來就不適用言論免責權，他也批簡太郎替廠商開秘密會議喬貸款，是「違法濫權」，且害國人損失上百億元。

獵雷艦案越演越烈，黃國昌先前爆料，得標國防部六艘獵雷艦採購案的慶富公司財務狀況不佳，銀行當初基於專業判斷，拒絕放貸給慶富這間財務有問題的公司，時任行政院秘書長的簡太郎透過密室喬貸款方式，將公股銀行負責人找來辦公室闢室密商，沒開會通知及會議紀錄，事後公股行庫態度一百八十度大轉變，給慶富兩百多億元無擔保貸款。

簡強調：真金不怕火煉

黃國昌六日因此向台北地檢署告發簡太郎、第一金控前董事長蔡慶年，涉犯貪污治罪條例之圖利、金控法之特別背信等罪。

簡太郎昨則委任律師劉育年赴台北地檢署反告黃國昌誹謗、誣告罪，簡強調「是可忍，孰不可忍也」，真金不怕火煉，要黃國昌放棄立委言論免責權，「凡涉及本人（指簡太郎）相關事項，請到院外發表言論！」

黃國昌回應表示，簡太郎幫一個有問題的廠商開秘密會議喬貸款，導致國人面臨上百億元的損失，到現在連一句抱歉都沒有，還一直恬不知恥地說自己依法行政，真的讓人無言。

黃國昌也說，一個開密室會議喬貸款的前行政院秘書長，找了一個因司法關說而被處分的前檢察長（指高檢署前檢察長陳守煌）主持的律師事務所提告，主張他「向檢察機關告發簡太郎涉犯貪污治罪條例的罪嫌」是誣告，完全凸顯了這群人的法治素養，這是個「關說者聯盟」的概念嗎？

針對簡太郎要求黃國昌不要在立法院保護傘下利用立委言論免責權，黃國昌則酸說，「本人目前對於簡太郎違法濫權行為的指謫，都是在立法院外公開所為，本來就不適用言論免責權」；他嗆簡太郎，「先回去把法律搞清楚再發言，免得一直惹笑話。」