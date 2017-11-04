盧秀燕控不知利益迴避 鄭麗君斥惡意中傷

2017-11-04

〔記者陳鈺馥、張菁雅／台北報導〕國民黨立委盧秀燕、台中市議員黃馨慧昨指控，文化部長鄭麗君所投資的慕哲社企公司，其轉投資子公司好伴駐創公司標獲台中市政府二件標案共七百萬元，「不知利益迴避，民脂民膏私相授受！」鄭麗君痛斥指涉完全不是事實，惡意扭曲中傷，已正式請律師提告。

台中市新聞局長卓冠廷表示，市府確定標案過程合法且合理。他並說，盧秀燕剛宣布參選下屆台中市長，盼國民黨民代善盡查證之責，勿因爭取提名而是非不分。

黃馨慧昨質疑，根據監察院申報財產資料，鄭麗君投資慕哲社會企業公司五千四百萬元，慕哲是好伴駐創公司最大股東，好伴駐創卻連兩年標到台中市府經發局標案。好伴駐創代表人為市府顧問邱嘉緣，該公司在前年標到「台中市商圈輔導計畫」，去年又標到「中區創意產業推動計畫」，二年爽拿經發局標案七百萬元。

盧秀燕抨擊，「有關係就可拿到台中市標案」，中市經發局長呂曜志當過鄭麗君的青平台基金會董事，鄭投資的慕哲社企轉投資的好伴駐創能標到公家標案，難道不需利益迴避？

盧更質疑，民進黨想推鄭選台北市長，「鄭家大業大及投資這麼多」，有利益迴避問題，鄭還擔任過台灣智庫執行長，智庫與台中市長林佳龍關係密切，鄭的子公司標下市府標案，林佳龍也要出面交代。

面對指控，鄭麗君出面駁斥根本是惡意扭曲，她在就任不分區立委時，二○一一年即卸任慕哲董事長職務；擔任文化部長後，更辭去青平台基金會董事長，至今未經營任何營利事業，何來獲得標案？

鄭麗君指出，慕哲社企成立於二○一○年，現由夫婿沈學榮經營，創辦目的在支持年輕人創業，不以獲利為目的。好伴駐創是由台大社會系開設的相關學程媒合下，贊助投資畢業學生創辦社企，好創早已在二○一六年停業，現正辦理解散事宜。

鄭麗君強調，她擔任青平台基金會董事長期間，基金會未承接政府標案，不實指控不僅對青創公司、推動社企造成傷害，更污名化中央補助地方的文化建設。