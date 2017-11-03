台日關係缺口 謝：用堆積木補強

2017-11-03

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐日代表謝長廷昨表示，台灣與日本是特別的夥伴關係，也有戰略上的共同利害，且正慢慢進入命運共同體關係。不過，謝長廷也坦言，雙邊關係最大挑戰在於日本沒有「台灣關係法」，互動受限於民間身分，現正用「堆積木」的方式，推動雙方友好關係「制度化、穩定化」。

食品輸台爭議 EPA談判停滯

謝長廷也首次證實，我與日本先前的確已經啟動「台日經濟夥伴協議（EPA）」談判，但因日本食品輸台管制引發的相關爭議而「停了下來」，現在談判有些困難，希望台日友好，兩邊能順利解決問題。

立法院外交國防委員會昨邀外交部及駐日代表謝長廷列席會議，報告「東北亞區域局勢與日本大選分析及台日關係發展現況與展望」，併請國安局與海巡署代表列席並備質詢。

謝長廷在答覆民進黨立委羅致政質詢時，定義台灣與日本是特別的夥伴友好關係，從戰略上的共同利害、災害支援來看，也正慢慢進入命運共同體關係。謝長廷也談及沒有邦交是雙方關係中最大的挑戰，因當年日本匆匆與台灣斷交，沒有類似「台灣關係法」的架構，台灣在日本的身分和行為都受限於民間身分。

推日版台灣關係法「很困難」

謝長廷說，我方透過個別協定和個案累積成類似架構，也藉由國會關係、地方政府、地方議會、民間團體等方面的交流成長彌補缺口。羅致政追問，是否有在推動日本版「台灣關係法」？謝長廷坦言，在國會推動「很困難」，因此用「堆積木」的方式，增加它的組成要素，以使未來友好關係「制度化、穩定化」。另外，包括黨產、館產問題及後日本語世代的關係延續等，都是需要繼續努力的。

羅致政與民進黨立委王定宇都關切台日軍事合作空間，謝長廷說明，日本仍在「一個中國」的大架構下處理外交問題，例如日本企業雖有潛艦等軍事技術，但需要國家允許，否則合作「可能性很小」；台灣方面，目前國家沒交給他這項政策。

國民黨立委江啟臣質詢時關切EPA談判進度，謝長廷答詢時證實，台灣與日本原先已經啟動EPA談判程序，雙方也建立部分談判基礎，但因食品爭議而「停了下來」。當時他希望這個談判基礎不要斷掉，但「現在看起來有點困難」。

江啟臣認為，經貿談判應態度積極、設定目標，謝回應說，EPA、FTA就是要和人家談自由貿易，但人家說「你東西不讓我進去」，目前的確是懸而未決的問題。同樣懸宕的議題包括「沖之鳥」、釣魚台等，這些是主權問題，如果寸土讓了，國民就會認為你是出賣國家的罪人，南韓、俄羅斯也是相同情形。