要前瞻又要罵 羅明才被賴揆問倒

2017-10-28

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德昨指出，他將率各部會首長下鄉，就落實前瞻基礎建設及長照預算，傾聽地方需求。國民黨立委羅明才在立院質詢時要求將捷運延伸至深坑、石碇，隨遭賴揆反嗆「那你就不能一直抨擊前瞻建設啊！」讓羅一度語塞。

將下鄉說明長照、前瞻

自下個月起，賴揆將自屏東開始走遍全台灣每一縣市，傾聽地方的需求。賴揆在立院受訪時指出，前瞻建設能擴大政府支出、帶動經濟發展、提升基礎建設，對下一代生活很有幫助，而長照也非常重要。但近期發現地方政府出現許多困難，可能是對政策不了解，或需要協助提出計畫。

賴揆表示，他將率領各部會首長，到各縣市政府聽取意見，並報告政策的執行、計畫擬定以及行政院當前作法，以期縮短中央與地方的距離，讓中央施政更接近民意。

稍後在施政總質詢時，羅明才指出，前瞻計畫的軌道建設就是要帶動地方繁榮；例如深坑與台北一○一近在咫尺，真正需要的是將捷運文湖線延伸至深坑、石碇一帶。

他認為，若能在深坑、石碇交流道附近建造類似京站的轉運站，就能讓雪隧出來的車流就地轉乘，不必把車開進台北市，也能改善空污等問題，「拜託讓捷運延伸至深坑、石碇。」

賴揆答詢直言，「那羅委員你就不能一直抨擊前瞻建設啊！」羅一時語塞，隨後反駁賴是醫生，應該清楚對於不同的病症，就是要有不同的醫法；賴揆反駁說，「那你不可以一方面抨擊，一方面又爭取啊！」