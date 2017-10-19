邦交不穩？ 外交次長趕赴多明尼加

2017-10-19

李大維答詢坦承 對兩國關係「注意非常久了」

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共現正進行十九大，外界擔憂十九大後我國外交情勢將更嚴峻。國民黨立委江啟臣昨在立法院外交國防委員會質詢指出，友邦多明尼加外長瓦嘉斯九月間與中國外長王毅會面並握手，又拒絕在聯合國大會為我執言，邦交是否不穩？外交部長李大維答詢時坦言，多明尼加與我關係「注意非常久了」，主管拉美業務的常次劉德立正訪問多明尼加。

李大維昨列席外交國防委員會報告並備詢。江啟臣指出，多明尼加外交部上個月在其官網上公布訊息，其外長瓦嘉斯九月廿三日與王毅在拉美共同體會議會晤，雙方互動並握手。

江啟臣說，多明尼加是我國邦交國，但近年拒絕為我國在聯合國發言，外傳李大維七月出訪多明尼加時，也沒能見到瓦嘉斯和多國總統梅迪納，是否代表關係不穩？以邦交燈號而言是紅燈還是綠燈？

李大維坦言，對於此友邦「密切注意非常久了」，他與劉德立七、八月間均曾訪問多國。李大維還透露，劉德立「正在去多明尼加的路上」。

官員︰次長出訪無關邦交 而是洽談雙邊合作

多明尼加與瓜地馬拉在今年的聯合國大會中沒有以致函或發言等方式表達支持我國。惟據官員表示，劉德立此次赴多明尼加不是因為邦交有問題，而是洽談雙邊合作。此外，當時多國外交部公布外長與王毅握手照，我方事後詢問得到回覆，說明是因多國想爭取聯合國安理會非常任理事席位，才會拉攏中國。

另關於中共召開十九大，中國對台政策牽動我外交局勢，李大維說，中共政治報告看來「沒有令人意外的消息」，但離真正的政策落實還有一段時間，未來外交情勢也不排除更嚴峻的可能性，「外交部從來不敢掉以輕心」。

此外，總統蔡英文將在十月下旬出訪南太三友邦，過境地點遲未公布，因美國總統川普也在此時首訪亞洲，外界揣測雙方可能在夏威夷碰面，李大維對此斬釘截鐵表示，外交部無此規劃，「沒有（可能性）」。不過李也坦言，延遲公布過境地點，的確是因川普訪問亞洲，使得規劃較以往複雜。