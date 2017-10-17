退輔會前副主委劉樹林 轟李翔宙包庇犯罪

2017-10-17

稱榮僑內部有人中飽私囊 要求調查遇阻

〔記者羅添斌／台北報導〕退輔會主委李翔宙日前向行政院長賴清德請辭，但在今年九月間已經離職的前副主委劉樹林昨天突然發表聲明，指稱他的離職是因為先前遭黑函爆料，但李翔宙只向政院報告接獲黑函，卻未向政院說明劉是為了要整頓投資事業單位反遭黑函檢舉，聲明中並表明要追究李翔宙疑似包庇犯罪之責。

退輔會不評論 請辭中的李翔宙也未回應

對此，退輔會表示不作評論，劉樹林本人的手機並未接通，請辭中的李翔宙也未作回應。

劉樹林原在高雄市政府任職，去年五二○蔡政府上台後，獲推薦出任退輔會政務副主委，但在今年九月內閣改組時，劉卻意外未獲留任，媒體日前報導指稱，劉是因涉及財務上的問題及任用私人被去職。

劉樹林昨在聲明中解釋了所謂的任用私人問題，並指稱，是因為退輔會所屬的榮僑投資公司內部有人涉嫌依職務之便中飽私囊，造成另一家所屬公司虧損數百萬元，他要求調查並且召開檢討會，退輔會卻要求不得召開，因此他要求追究李翔宙主委「疑似包庇犯罪之責」，退輔會對此表示，暫不回應。

李翔宙日前向賴揆請辭，賴表明不同意，並親自致電慰留，但李是否接受慰留還不明朗，今天的立法院院會備詢同樣由副主委李文忠代理。