柯建銘：法院曲解事實 為馬英九脫罪

2017-10-12

柯：黃世銘偽證若被訴 將提再審馬案

〔記者曾韋禎、蘇芳禾、施曉光／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘自訴前總統馬英九涉教唆洩密等罪，高院昨判無罪定讞。柯表示，當晚應為馬親自致電前檢察總長黃世銘，已告發黃世銘、隨扈林有振涉偽證罪，只要北檢起訴，就會對本案提起再審。

馬英九辦公室發言人徐巧芯則對判決回應表示，這次判決結果不僅攸關馬英九個人權益，更確立憲法上總統應有的行政權限。馬英九對此結果感到欣慰，感謝高等法院承審法官的判決。

馬辦：馬感謝高院承審法官的判決

柯建銘則對高院判決結果發表聲明指出，馬英九介入司法個案，教唆黃世銘洩密已是罪證確鑿，沒想到法院卻忽視如山鐵證，縱放毀憲亂政之人，著實讓人遺憾；法官掩飾馬英九教唆洩密的犯罪事實，實乃「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴」。

他表示，馬英九利用總統權勢干預司法，將黑手伸入司法以及國會，破壞台灣得之不易的民主法治，法院卻無視馬英九教唆黃世銘洩密的事實，濫用自由心證做為馬英九的遮羞布，踐踏司法尊嚴。

柯建銘質疑，若無重要事項要報告，馬英九怎會在半夜與黃世銘通話八十八秒？法官認定通話無從證明洩密，這顯然是馬要求黃世銘再來報告一次，但法官竟認為是黃力求表現才主動報告，這就是濫用自由心證，無所不用其極地替馬脫罪；說出連馬英九辯護律師都不敢說出的理由，根本是曲解事實、枉法裁判。