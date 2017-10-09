從緝毒到掃黑 朱家崎改當「廉政英雄」

2017-10-09

記者林慶川／特稿

從「緝毒先鋒」到「掃黑悍將」，朱家崎這次要改當「廉政英雄」，貪官污吏真的要「剉咧等」！

朱家崎是澎湖討海人家出身，高中畢業後選擇從警，警大四十六期畢業後，花了四年苦讀才考上司法官，是少數具有警界實務歷練的檢察官。

朱家崎緝毒掃黑經驗豐富，去年九月奉派行政執行署長時，因執行署主要任務是追討欠稅，外界還笑稱根本是「殺雞用牛刀」，他自己則認為是新的挑戰，才一年時間，就幫國庫追回二百四十二億餘元稅款。

討海人家出身 具警界實務歷練

事實上，朱家崎最想做的事，是在第一線傳承辦案經驗，協助檢察體系培養辦案型的檢察官，累積檢方辦案能量，此次轉任廉政署長，檢察界普遍認為是「適才適所」。

外界可能不知道，朱家崎十多年前在基隆地檢署擔任主任檢察官時，先後主導偵辦轟動一時的「福生三號」漁船海上遭劫毒及殺人滅屍案，及掃蕩天道盟太陽會案，而曾起訴前檢察總長黃世銘的前北檢襄閱主任檢察官張介欽（今年九月七日升任高檢署檢察官），及曾協同偵辦前駙馬趙建銘涉及台開內線交易案的北檢主任檢察官黃士元，當年都是朱旗下的核心辦案成員，朱當時常與他們漏夜研析案情，並予以指導，造就他們現今獨當一面的辦案能力。

朱家崎認為辦案要成功，團隊成員非常重要。偵辦天道盟太陽會案時，朱得知當時基警一分局刑事小隊長陳春火熟知太陽會生態，也曾與太陽會精神領袖吳桐潭交手，特別找他來參加辦案團隊，之後，又加入幾位資深刑警，果然把這個案子辦得轟轟烈烈，太陽會差點被瓦解，朱相當念舊，十幾年來，此辦案團隊仍不定期聚餐話當年。

檢察界均知，朱律己甚嚴，甚至已到「龜毛」程度。多年前，他在某地檢署任職時，某日一名檢察體系的長官前來進行業務視察，晚餐畢，此名長官找了熟識的地方人士要再聚會，到了該場所的門口後，朱感覺有點複雜，雖然在場人士解釋是單純的卡拉OK，朱還是堅持要離開，隨即走人。

朱重視家庭教育，一對子女都是執業醫師，學養均佳，待人有禮，是司法圈令人稱羨的模範家庭。朱愛打籃球，他常比喻「打籃球不僅要動腦，也要團體合作才可能得分，跟辦案很像」，還曾成立「北極星」籃球隊，成員則有醫師及檢察官。