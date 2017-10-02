冷眼集》當黑社會上街頭

2017-10-02

記者鄒景雯／特稿

選擇十月一日中國國慶的日子，一群幫派徒眾在台灣走上街頭，公然揮舞五星旗，宣稱中華民國已經淪為某些人的遮羞布，因此他們要擁抱中華人民共和國，這般的場景，出現在民主國家，真是黑色變異到了極點。

以竹聯幫份子為首的統促黨，能夠從犯罪組織搖身一變成為立案政黨，進而申請集會遊行，為不放棄對台使用武力的國家贊聲，這是反民主勢力，利用民主政治遊戲規則，企圖顛覆民主生活一個非常典型的例子。

道理很簡單，既以「統一促進」為名，最佳的舞台應該是到北京去鼓吹才是，怎麼會選擇在台北領便當呢？當然是因為威權中國豈容得了「上訪」的空間，何況在對岸眼中，這些人終究只是不事生產、在最底層魚肉善良的黑社會罷了。

這樣的例子，具體而言，是中國矢志改變台海現狀的「現在進行式」諸多構成之一。相對於從外部的對台打壓，此屬針對台灣內部的滲透；然而類似的行徑卻愈來愈高調囂張，不僅一改井水不犯河水的道上規矩，甚至兒子帶人到台大打了學生之後，老子白狼毫不遮掩，親率「十一」遊行，跨線越界、搖旗吶喊，直接以紅朝在台代言人自居，這可與太陽花學運當時，扯嗓「中華民國頌」的身段姿態，已有相當明顯的不同。

面對如此趨勢，無庸置疑，政府加大打擊的強度，具有高度的民意後盾。不但要掃黑緝毒，全面清除其非法攫取財源的途徑；同時徹查其金流、切斷可疑外援，更是一點也不能稍怠。而這些工作，已非治安層次，也絕非警方所能獨力完成，國安高層必須具備問題意識，以決心與膽識，整合國安局、調查局的行動，才可能奏效。總歸一句話，務必要辦真的，不能再辦假的。