兩岸為總統權責 賴揆：不必再問我個人立場

2017-09-30

〔記者陳鈺馥、曾韋禎／台北報導〕行政院長賴清德週二首度在立法院表達自己是主張台灣獨立的政治工作者，引發不小的效應。賴揆昨日強調，他未改變個人主張，但兩岸政策為總統權責，須遵從總統的領導，希望立委不必再詢問其個人意見。

外交、國防、兩岸 遵從總統領導

對於兩岸關係，賴揆二十六日在立法院答詢表示，「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變」；他是「務實的台獨主義者」、「我們已是主權獨立國家，不需另行宣布獨立」。賴也成為我國首位在國會殿堂公開主張台獨的閣揆。

立法院昨進行施政總質詢，國民黨立委持續鎖定賴揆的兩岸論述及相關兩岸議題；國民黨立委費鴻泰、曾銘宗質詢時質疑，民進黨立委蘇巧慧提出的憲法修正草案，稱兩岸為「我國與中華人民共和國」，是否改變兩岸現狀？

賴揆答覆，他尊重立法院的職權，也清楚兩岸關係穩定發展的重要性，對亞太區域和平有幫助；在兩岸關係上，他會率領行政團隊在蔡總統的領導下，共同維持兩岸的現狀及和平發展，同時捍衛台灣主權，及台灣民主的自由發展。賴揆並說，他現在是行政院長，應該要全力推動台灣的經濟發展。

曾銘宗追問，蔡英文是否事先知情賴揆的個人主張？賴揆答覆，他從政二十多年，當過國代、立委、市長，很多發言都是公開資訊，總統當然知道。

各國應尊重中華民國存在的事實

國民黨立委林德福指出，蔡英文在就職時宣示，會依據憲法、「兩岸關係條例」處理兩岸事務，賴揆的說法有無與蔡英文背道而馳？

賴揆強調，個人政治的理念與政策決定不太一樣，個人的主張是從一而終，但外交、國防、兩岸政策必須遵從總統領導。他希望立委不必再就此詢問其個人意見。賴揆並說，他陳述了自己的政治理念，某種程度也是在反映一種事實，也就是各國能夠尊重中華民國存在的事實，這是最重要的。