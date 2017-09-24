介入台灣大選 邱義仁：中國負作用 美國有效果

2017-09-24

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台灣研究基金會昨日主辦「總統直選與民主台灣」研討會，曾任前總統陳水扁競選總部執行總幹事的台日關係協會會長邱義仁表示，過去幾次總統選舉的結果，中國對台灣愈是想要發生作用，那個作用基本上是負面的。相反的，美國想對台灣發生作用，大概都能按照美國的預期，產生效果。

研討會昨日邀請當年馬蕭競選總部總幹事詹春柏、陳水扁競選總部執行總幹事邱義仁兩位藍綠總統大選操盤手，同場談「自一九九六年以來歷次總統選舉與政黨競爭之回顧」。

中國對台 愈想發生作用愈負面

邱義仁說，美、中是台灣選舉中唯二國際因素最大者，而歷次總統選舉，中國對台愈是想發生作用，作用也愈負面。他舉例，一九九六年飛彈危機導致台灣民氣移向李登輝陣營，以及中國前總理朱鎔基說「搞台獨都沒有好下場」，都在台灣總統選舉中得到反效果。

至於美國的部分，邱義仁則認為美國的效應與中國相反。

他表示，當時美國前總統小布希公開痛罵陳水扁，絕對會影響後來謝長廷搭配蘇貞昌的總統大選局勢，而二○一二年蔡英文訪美後，美國國安會會匿名批評蔡，也是植基於陳水扁給美國的不好印象；而美國下手批評，造成整個綠營內部相當大的壓力，因為在那時候不能與陳水扁一刀切。

邱義仁認為，中國經濟是硬著陸還是軟著陸，目前還有很大爭議，中國一帶一路毀譽參半，所以在這種沒有很明確的定論之下，中國的經濟對台灣總統選舉的影響並不明顯。邱也說，歷來幾次選舉，中國政府透過台商影響總統選舉，但到目前，「我看不出這個因素是一個多大的效果」。

馬的無能 凸顯蔡的冷靜、平和

邱義仁指出，民進黨選舉訴求從起初凸顯台灣要素，後來還涵蓋了社福等普遍性訴求，爾後強調改革，最後到蔡英文時凸顯「中華民國就是台灣」，並凸顯出年輕人等要素，而國民黨變化就比較小，始終都是強調建設與發展。

邱義仁也說，李登輝以「第一位代表台灣人」特質參選，而馬英九則以「溫良恭儉讓」特質凸顯扁的「鴨霸」，若無扁，馬的溫良恭儉讓就沒吸引力，也若無馬「無能」的評價，蔡英文的「冷靜、平和」等「非典型民進黨形象」，也凸顯不出來。