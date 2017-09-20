南海政策 學者：政府應強化話語權

2017-09-20

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於政府的南海政策，台灣國際法學會副秘書長林廷輝昨受訪表示，蔡英文政府與前任馬政府最大不同，在於更強調遵守國際法及海洋法，對於太平島也著重以人道與安全為考量；但政府在爭取民眾對於太平島的認識上，還做得不夠，要增加對國際社會的話語權，須強化民眾的支持力量，這才是最大後盾。

蔡政府講求國際法 有別馬政府

林廷輝指出，過去馬政府在南海問題上，多強調歷史及地理層面，也就是固有疆域的概念。但蔡政府現則講遵守國際法及海洋法，未提歷史地理，這是前後任政府最大不同處。

其次，林廷輝說，在做法上，馬在太平島增強機場跑道，也興建碼頭，但類似「填海造陸」的動作，中國也剛好在做，馬的時機點顯然不是那樣恰當。民進黨政府雖有提出碼頭第二期工程，但主要針對船舶靠港的安全問題，是以人道與安全為考量。

林強調，不同於馬政府營造區域升高的氣氛，蔡政府看似沒做什麼大動作，而是希望凸顯溫和與人道救援，這樣做法也有機會讓其他南海的聲索國家能參與，降低政治敏感，同時配合新南向政策推行，現在政府對南海是以一整套方式處理，與過去有區別。尤其馬政府的作法讓外界有與中國同一鼻孔出氣的感覺，雖說是維護主權，但維護誰的主權，是中國還是台灣？也值得討論。

不過，林廷輝認為，政府仍應爭取話語權，在具體作法上，林建議，太平島還屬軍事管制區，但未來可以考慮是否轉化為生態旅遊、觀光或教學為目的，讓更多學生及年輕人了解這一塊。政府應讓人民了解太平島，包括舊金山和約日本放棄主權的不只有台灣，還包括太平島等，這是以台灣及命運共同體出發，而不是去談大中國歷史。