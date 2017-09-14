國民黨盼換血 23中常委仍拚連任

2017-09-14

共49人登記 搶32席

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨上週六由黨代表票選產生二一○位第廿屆中央委員後，十月一日將由黨代表投票產生卅二位選任中常委，中常委候選人登記昨日截止，總計有四十九人登記，其中包括廿三位現任中常委登記競選連任，其餘廿六位不乏地方議會龍頭、派系山頭實力者，競爭較以往激烈。

在黨內高層希望中常會可以大幅換血的方向下，包括在黨主席選舉力挺吳敦義的彰化縣議長謝典霖、新北市議長蔣根煌、丈夫是花蓮縣長傅崐萁的立委徐榛蔚、全國農會理事長蕭景田及雲林農田水利會長林文瑞等地方派系實力人物，都登記參選。立院系統還有蔣萬安、賴士葆、陳雪生、黃昭順等立委參與競逐。

被勸退 挺吳中常委「不爽」

原本日前黨內傳出有許多資深中常委要放棄連任，背後原因與層峰希望中常會能換血，改由地方派系實力人物與具有公職背景者擔任，某黨內高層人士還銜命與部分「資深中常委」溝通。據指出，「勸退名單」有六、七人，共同特質都是連任多次、沒有公職或地方山頭背景，又不具選舉實力，也因此讓部分當初力挺吳敦義，並有意再連任的中常委私下頗為「不爽」。

黨內人士指出，由於這些被勸退的中常委當初都是力挺吳敦義，且花時間、金錢好不容易選上中央委員，目的就是要選中常委，豈有輕易退選的道理，因此昨日登記結果，扣除原本就已放棄競選中央委員的四位中常委，以及無意連任的中常委謝龍介、吳志剛、黃志雄、廖萬隆、厲耿桂芳等五人後，其他廿三位現任中常委全部登記參選，顯示「疏通」未見成效。

這次在中央委員選舉名次衝高到第六名的連勝文，雖然本人沒有參選，但「新連系」推出由台北市議員徐弘庭、現任中常委李德維出馬角逐。

此外，在中央委員選舉與黃復興系統高度合作的前主席洪秀柱系統，也推出人馬爭取中常委席次，包括前立委蘇清泉、友洪現任中常委柯貞竹，另外像白色正義聯盟總召孫健萍、海外中央委員連元章也被黨內視為親洪。