《新聞分析》「被認罪」直播秀 太假了

2017-09-13

記者蘇永耀／特稿

中國審訊李明哲案搞直播秀，「被認罪」過程均照劇本演出，這種「一言堂」式的司法審訊，要讓外界信以為真，很難！

事實上，早在藍營人士扮演掮客角色，試圖說服李明哲妻子李凈瑜接受私了而任務失敗後，即有中國學者來台時透過管道向政府傳遞李明哲案的消息，提到的就是李明哲的起訴內容，當時接觸到這訊息的官員還覺得很奇怪，中國學者為何一直提李明哲的案件？現在回頭來看，除顯示中方的「戲碼」早已定調外，並希望台灣這邊能夠「正確」了解該案。

李明哲案還透露幾個訊息，從起訴書看出，李明哲從二○一二年即遭到鎖定，四年多後中方決定出手，並不是李明哲已展開什麼進一步行動，這背後的時機點考量，或許與台灣剛好破獲共諜案有關，但也極有可能北京政權面臨公民社會各種蠢蠢欲動的情勢，所進行的預防式的反制行為。

由此看出，在全面監控的中國社會，一個李明哲案可以「養了」這麼長的時間，這也意味著許多穿梭兩岸的台灣民眾，有相當比率都被納入情蒐的範圍。

尤其，中國近年強化內外管制，包括去年通過「網絡安全法」及「境外非政府組織境內活動管理法」、前年通過「國家安全法」，以及更早的二○一四年「反間諜法」等強化政權控制，最近實施的「國家情報法」，則賦予情報機構更大權限，藉此對付在海外活動的異議人士。

這些極盡侵犯人權的法律，卻成中國官員嘴巴所謂「依法治國」的藉口。其實，中國政府所在乎者，也不在於李明哲案有無經過公正審判，而是藉由一場精心設計的司法秀，恫嚇其他「李明哲們」，即便只是透過網路宣傳理念者，都有可能在顛覆國家政權，司法也者，不過是為政治目的服務而已。