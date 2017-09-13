聯合國人權高專：中國打壓人權 欠缺監督

2017-09-13

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣人權工作者李明哲前天在中國法庭「被認罪」。聯合國人權高級專員扎伊德．拉阿德．侯賽因（Zeid Ra’ad Al Hussein）十一日在聯合國人權理事會中關切李明哲案，並指出有許多人在中國在「欠缺獨立監督機制」的情形下被剝奪自由，他對中國打壓維權律師行為「感到十分憂心」。

聯合國人權理事會第三十六屆常會於日內瓦時間九月十一日至廿九日舉行，侯賽因應邀在常會上報告世界人權近況，他以「更黑暗、更危險（Darker and More Dangerous）」為題，提及四十餘個國家的人權現況需要各國注意。

在提到中國時，侯賽因雖肯定中國改善拘禁程序的努力，但他直言，日前諾貝爾和平獎得主劉曉波之死，如同中國女權運動者曹順利與西藏高僧丹增德勒仁波切等人死於獄中一樣，「令世人震驚」。

他強調，中國仍有更多人在「欠缺獨立監督機制」下，以不同形式被剝奪自由，包括李明哲、中國維權律師王全璋、江天勇、藏語教育倡導者札西文色及劉曉波妻子劉霞等人，而中國打壓維權律師的行為，令他「十分憂心」。

知情人士指出，聯合國人權高專與台灣政府聯繫密切，希望幫助台灣向中國施壓。而在李明哲妻李凈瑜獲悉李明哲案將開庭前夕，國際組織「人權觀察」才「剛好」在日內瓦記者協會發表報告，嚴厲抨擊中國企圖削弱聯合國人權機制等作為。知情人士認為，相關壓力間接迫使中國不得已儘早要求李明哲認罪。

該人士也透露，中國在聯合國人權體系內宣揚「中國式人權」，意指經濟發展是享有人權的要件，「肚皮比人權重要」，進而論述中國發展脫貧見富，就是保障人權。中國更透過拉攏盟友，在今年六月使聯合國人權理事會通過涵蓋此種概念的決議，「令許多西方外交官難以接受」。