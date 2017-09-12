李明哲被認罪 港人遊行抗議

2017-09-12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲遭中國政府指控犯下「顛覆國家政權罪」，李十一日在湖南省岳陽市中級人民法院出庭時「被認罪」，引發香港泛民主派政黨遊行抗議，要求中國釋放所有遭其迫害的民主維權人士；國際各大媒體也對本案追蹤報導，批評中國一再以公權力對付異議人士。

籲北京廢除顛覆國家政權罪

香港「市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）」和「社會民主連線（社民連）」等泛民派組織和政黨逾二十名成員，發起遊行聲援李明哲，在港島西區警署集合後，手持標語、橫聯，高喊「釋放人權捍衛者」、「極權可恥」等口號，前往中國政府駐港聯絡辦公室（中聯辦），呼籲北京廢除「顛覆國家政權罪」。

遊行成員表示，李明哲在法庭上對被控罪名「供認不諱」，情況與近年在中國「公開審訊」的個案相同，都是被控罪者「願意」公開認罪，以換取北京當局「寬容」處理。支聯會秘書李卓人更批評，北京正是利用「顛覆國家政權罪」，打壓追求民主的志士，根本是「以言入罪，不斷製造冤獄」。他也憂心，李明哲案可能出現寒蟬效應，令境外人士不敢關切中國人權。

英國廣播公司（BBC）在李案開庭後隨即於首頁刊登消息，詳細說明事件來龍去脈，並指中國此舉將讓兩岸關係更趨緊張。法新社引述「國際特赦組織」中國研究員潘嘉偉（Patrick Poon）說法指出，李的「認罪」說詞就像「經過彩排」，聽起來很像「中國政府的官方立場」，以國際標準衡量，該審判「完全沒有公平性」。

「人權觀察」組織中國部研究員王松蓮（Maya Wang）也指出，李明哲開庭過程沒有任何可信證據令人相信他是出於自願而說出證詞。她也譏諷，李的審判是一場經典大秀，律師、檢察官、法院、法官等所有條件一應俱全，「但沒有一個人是在做各自該做的事」。

國際媒體：審判沒有公平性

路透指出，北京近年刻意發布司法審判影片和文字稿，企圖令外界相信中國司法制度「公開、透明」，但維權人士對此嗤之以鼻，認為北京指定敏感性案件「公開審訊」，目的即為展現當權者可利用公權力威懾異議人士。美聯社則直言，「顛覆國家政權」的定義模糊不清，僅為當局用以「消滅異見、囚禁反對者」的工具。