關注審判結果 救援大隊沙盤推演

2017-09-11

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣人權工作者「李明哲案」今將開庭，李明哲救援大隊事先就此案多次沙盤推演，台權會秘書長邱伊翎昨表示，雖然審判結果令人擔心，但所謂「審判」只是中國政府的「被認罪」戲碼，因中國從「逮捕」到「審判」，完全不符合聯合國人權公約標準。

「審判」只是「被認罪」戲碼

台權會、人約盟與台灣關懷中國人權聯盟等人權組織協助營救李明哲，與各界專家事先就各種審判結果研擬因應策略，將持續關注今日開庭結果。

長期參與此案的文山社區大學校長鄭秀娟說，接到許多政府或熟悉兩岸的專家學者提供的資訊，根據過去在中國審判類似的案例，可以預測包括輕判、重判或驅逐出境等各種可能結果，他們都有因應對案。

邱伊翎則表示，無論是當庭釋放或繼續關押，都會影響聯合國強迫失蹤工作小組後續案件處理。若是繼續關押、且沒有關押地點，強迫失蹤工作小組就會繼續追蹤；若是當庭釋放，等同強迫失蹤狀況結束，也許會將此案轉至任意逮捕小組繼續申訴。

鄭秀娟強調，即使李明哲順利返台，根據海基會資料，仍有許多台灣人在中國遭羈押或失聯，救援大隊將持續推動廣宣，讓社會了解中國的人權情形，也會繼續為類似案件努力。救援大隊訂於十七日在中央藝文公園的「人體排字」聲援活動，無論審判結果為何，都會照常舉行。

邱伊翎與人約盟執行長黃怡碧昨晚啟程赴瑞士日內瓦，將至聯合國人權理事會相關會議報告李案。兩人行前表示，中國從「逮捕」到「審判」，就與其對待異議份子一樣，完全不符合聯合國人權公約標準，甚至不符合中國「刑事訴訟法」的規定，更不符合「兩岸司法互助協議」。