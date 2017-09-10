去年誰最會募款？民進黨1.47億奪冠

2017-09-10

國民黨政治獻金1.22億

〔記者曾韋禎／台北報導〕哪個政黨最會募款？根據監察院於月初公告的去年度政治獻金會計報告書，民進黨共獲一億四七三一萬元捐款，多過國民黨的一億二二○五萬元，高居第一。台聯則以七七二萬元，勝過時代力量的六四四萬元。國內主要政黨，僅民進黨、民國黨收入大於支出，其他都入不敷出。

根據監察院公布的去年度各政黨政治獻金會計報告書，民進黨在去年獲得一．○六億元的個人捐贈、三六六六萬元的企業捐贈等，政治獻金總收入為一億四七三一萬元；人事支出則有三三九三萬元、業務支出三七六五萬元、選舉支出二七五一萬元，資助黨內候選人五七二萬元等，總支出達一億一五九七萬元。全年還有三一三三萬元的盈餘。

國民黨僅獲六五七五萬元的個人捐贈，但有五五一六萬元的企業捐贈，政治獻金總收入為一億二二○五萬元；人事支出則有三八九六萬元、業務支出六○四五萬元、選舉支出三六三八萬元，資助黨內候選人亦有二四○六萬元，均高於民進黨，總支出高達一億六二三六萬元。全年虧損四○三○萬元。

未贏得立委席次的民國黨，則有一三三五萬元的個人捐贈、八○一萬元的企業捐贈，總收入達二一五三萬元，位居第三。親民黨的個人捐贈僅四四四萬元，但有一二九○萬元的企業捐贈，總收入達一七四四萬元。

因基本盤遭時力侵蝕而喪失立委席次的台聯，仍獲五一二萬元的個人捐款，且有一九六萬元的企業捐款，總收入達七七二萬元。時力雖獲五九八萬元的個人捐款，但企業捐款僅十六萬元，總收入為六四四萬元。

但因時力去年度的人事費僅六十四萬元、選舉經費五○六萬元，相較於台聯的五七八萬元人事費、一○六○萬元選舉經費，時力去年度的赤字僅二○二萬元，少於台聯的一二五七萬元。