助中吸收我軍官 前少將判8月

2017-09-02

〔記者楊國文／台北報導〕陸軍裝甲師退役少將侯石城，為了使自己到中國經商順利，竟配合中國官員在台發展情蒐組織，邀約舊部屬陸軍裝甲兵學校王姓上校副參謀長、梁姓上校教官到馬來西亞私會中國高官，並以住宿、餐宴招待，所幸王、梁警覺，未被吸收；侯雖否認充當共諜，最高法院昨依違反國家安全法，判他八月徒刑定讞。

為赴中經商順利 邀舊部屬私會中國高官

六十八歲的侯石城是陸軍官校第四十五期畢業，歷任戰車七○三群上校指揮官、國防部參謀總長辦公室上校組長、國防部軍務局機要事務處上校處長、裝甲旅上校旅長等職務，一九九九年晉升少將，二○○六年升任陸軍裝甲兵訓練指揮部暨裝甲兵學校少將副校長兼指揮官，二○○八年退役。

侯石城退役後經商，二○一○年七月到中國上海市參觀世界博覽會，結識上海市政府唐姓主任和唐的楊姓部屬，唐男擬發展對台情報組織，要求侯引介舊部屬。

侯男為發展在中經商關係，二○一三年一月邀約舊部屬王姓、梁姓上校出遊馬來西亞打高爾夫球，帶二人到吉隆坡會見唐、楊，由唐、楊招待旅遊及食宿，三人還收受「南京云錦領帶」、「上海故事圍巾」等禮品。

中國官員又交付兩萬五千元人民幣給侯石城，侯再轉交給二人各五千元人民幣，王、梁覺得不妥，將錢退還；侯石城又把二人基本資料交給中國官員，中方致贈三盒西湖龍井茶葉禮盒，由侯返國轉贈王、梁，但二人回絕，調查局獲報偵辦。

侯石城認出遊 否認當共諜

侯男到案承認約舊部屬出遊，但堅稱未談及軍事機密或協助發展情報組織，僅談論投資商業活動；但法院勘驗監聽譯文，發現侯男與中國官員談話時，一直使用暗語，例如以「生產線」、「線上」代表現役軍方人員，「產品資訊」代表現役軍方人員個人資料，侯男還要求王男幫忙找現役軍官一同出國，認定並非單純交遊或商業活動，一、二審均判處八月徒刑。

全案上訴至三審，最高法院認為，侯男曾任陸軍高階將領，明知中國極力吸收、招攬我國現役軍方人士，欲發展情報組織，竟仍引介我國現役軍職人員，罔顧國家安全，但考量是未遂犯，昨判刑八月定讞。