回應林全電力談話》郝明義：管理台電 要賞罰分明

2017-08-29

〔記者黃維助、羅添斌／台北報導〕對於行政院長林全接受本報專訪，談及如何化解電力結構性危機等內容，公民團體「開放台電」聯絡人與協調人郝明義昨質疑，林揆的目的和方法之間有很大的斷裂，甚至背道而行。林揆的目的是要實踐「非核家園」，並減輕過程中的麻煩與痛苦，但他的方法卻是坐視麻煩與痛苦一再重複發生，結果可能危及「非核家園」的實現。

行政院發言人徐國勇回應表示，已經聽到郝先生的發言內容，發言是民眾的權利，這部分予以尊重。

郝明義表示，現在台電所呈現的電力問題有很多，但根源只有一個：「台電的營運管理有很大的問題」。要改善營運管理的可能有很多，但是根本只有一個「賞罰分明」；賞罰不明，是所有管理的大忌，也是任憑問題存在並蔓延的禍源。

郝明義舉例，林揆在專訪中雖然承認台電幾個重大的機組更新啟用都延後的問題，但是卻避重就輕。例如今年花了六十六億元買來要應急用的大潭電廠七號機組，竟然再次拖延啟用，這件事最該立即追究卻隻字不提，請問接下來如何警惕台電不要再明知故犯？

郝明義強調，林揆如果不從根本追究台電這些營運管理上的禍根，那就是捨本逐末。而要追究這些營運管理上的禍根，首要之務就是賞罰分明，務必讓該負責任的人受到應有的懲處。否則，一年後我們還是會在原地打轉不說，離「非核家園」也只會更遠。