陸軍銳鳶無人機隊 9.1移撥海軍

2017-08-28

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方官員昨指出，基於戰略整體規劃考量，在陸軍服役已有六年之久的「銳鳶」中型無人機，相關人員及裝備都將在九月一日移撥給海軍，未來將專責海上戰術偵蒐任務，並且對台灣周邊海域的不明船艦進行監控。

官員表示，「銳鳶」無人機部隊自二○一一年撥交給陸軍後，由陸軍航空特戰指揮部設立「戰術偵蒐大隊」，隊部設在台東；部隊九月一日移撥給海軍後，將在海軍艦隊指揮部下設立「海上戰術偵蒐大隊」，駐地改為屏東基地。

軍方官員說，陸軍總共採購三十二架「銳鳶」無人機，搭配多套地面導控站，執行各項戰術偵蒐任務，陸軍接收「銳鳶」無人機以來，也曾發生幾起失事事件，但經軍方及中科院共同調查，認為肇因大多與人為因素有關，已針對相關的人員訓練進行檢討與精進。

官員說，軍方最初對中型無人機的建案規劃，其中一項重點就是擔負起台灣周邊海域的目標偵蒐、辨識與追蹤，中型無人機擁有較長的滯空時間，偵蒐海域也較廣，但成本相對低廉，因此將中型無人機部隊移撥給海軍，可增進海軍掌握台灣周邊海域動態的能力。

目前在軍方部隊服役的各型無人機，都是由中科院生產製造，其中，小型的「紅雀」手持式無人機由陸軍航特部及海軍陸戰隊使用；中型的「銳鳶」無人機，原本是由陸軍使用，九月一日全數移撥給海軍；至於大型的無人機，中科院研製的「騰雲」無人機，除可掛配各式偵蒐裝備外，也可以莢艙掛載各項救援物資，並且有掛配攻擊性武器的空間，未來將會撥交給空軍使用。

軍方官員指出，海巡署基於海域執法需要，原本也規劃籌建一定數量的旋翼型無人機，可以在海巡基地起降，並可搭配在海巡艦上起降，以供海岸及海域偵蒐之用，但在軍方調整做法後，台灣周邊海域的戰術偵蒐任務九月一日起已由海軍銳鳶無人機來執行，這是否會影響到海巡署籌建無人機的計畫，將由政府決策高層做進一步的評估。