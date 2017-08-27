《冷眼集》只能在閨房裡表？

2017-08-27

記者鄒景雯／特稿

國民黨主席吳敦義最近在接受媒體專訪時，對其所謂的「一中各表」做了第一手的詮釋，講白了，「一中各表」就是不能在習近平面前講，那麼，難道只能回家講給蔡令怡聽？這種對「一中各表」的講法，真是自我一刀斃命！

如果報導無誤，吳主席是這樣說的，他當選主席時回覆中共總書記習近平賀電，曾經考慮過三種方式，一是完全不提九二共識，但這有違他八年來主張，絕不採用；再來是濃縮八字「九二共識，一中各表」，這樣又像「表給對岸聽」，也不行；最後採用三十五字，完整還原九二共識的原汁原味。

吳主席講述「馬習會」的部分更是驚人，他說：馬英九曾問他對於「馬習會」評價？他認為，馬習握手時，當下狀況不能講「一中各表」，習在旁認可也不是、否定也不是，習可能拂袖而去，或還以顏色。但接下來馬自己開記者會時，就是「各表」場合。一中各表就是「我在這，習在那，如果還講各表，就違反各表真諦，但如習不在場，我在場，就可以表，這就是『各表』」。

彼此面前怎麼表都行 才是共識

總結這關鍵的兩段說明，一個基本問題，被徹底拆穿了。那就是，一九九二年那年的兩方政府如果真有就「一中各表」達成共識，應該是：雙方同意，你在我面前可以怎麼表，我在你面前可以怎麼表，不必講同樣的話！換言之，你講你的中國是中華人民共和國，我講我的中國是中華民國，彼此心照不宣，不承認，但也不否認。唯有如此，才可是謂九二共識。這個邏輯，應當放諸四海皆準。

但是現在吳主席以白話文詮釋的，卻是：「九二共識，一中各表」，不能表給對岸聽，這就奇怪了，莫非「中華民國」只能在閨房裡表？坐實是現代版的驕其妻妾？這不打緊，習近平在場，不能表，如果習不在場，就可以表，否則習可能拂袖而去，原來馬英九是怕習近平走掉，因此不僅把多年來信誓旦旦的「一中各表」，給吞了回去，還公開加碼九二年達成「一個中國」的共識，這是證實馬英九果然是個「小孬孬」？

其實，八月二十日就職當天沒有收到共產黨的賀電，也不必這樣交心表態，大位尚未到手前，再怎麼ㄔㄨㄚˋ，也要強自鎮定、舉重若輕，想當年，馬英九不就戴上面具，右手揮出：台獨也是選項，左手一拳：如果繼續鎮壓西藏人民，不排除抵制奧運，演得多真？吳主席說自己是第一位將「堅決反對台獨」寫入政綱的領導人，這段數，連馬都不如，怎麼可能拿（騙）到台灣人的票呢？