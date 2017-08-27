國民黨秘書長曾永權 長駐立院督軍

2017-08-27

形同吳敦義介入國會攻防

〔記者施曉光／台北報導〕過去長期擔任藍軍大黨鞭的國民黨副主席兼秘書長曾永權，最近為了國會審查前瞻建設預算案，長駐立法院督軍作戰，黨內戲稱「『媽媽桑』（曾的昔日綽號）重操舊業」。黨內人士指出，這種前所未有的情況，是為了貫徹執行國民黨主席吳敦義要求中央黨部與立院黨團緊密結合，形同吳敦義伸手介入國會攻防。

而為了加強後勤奧援，國民黨中央最近除了首度運用社群大數據分析工具，針對前瞻建設預算案進行輿論聲量Ｐ／Ｎ比（正評則數／負評則數）的分析，並委外做民意調查，將相關資料提供給黨團參考，國民黨智庫則提供研究結果，做為藍軍立委論述時制衡民進黨的「子彈」。

吳敦義就任黨魁前，由於國民黨團在七月立法院處理前瞻建設條例草案時，大鬧立法院，引起外界負評，並將矛頭指向吳敦義「隱形」，當時吳以尚未就任撇清責任，因此，最近立法院臨時會處理前瞻建設預算案，吳敦義即要求過去長期擔任政策會執行長的曾永權到立法院馳援，除了「列席指導」黨團大會，甚至親自「下場」陪黨團總召林德福與民進黨團總召柯建銘磋商，形同吳敦義分身在前線執掌兵符，間接率領黨團作戰。

擔心被聯想為黨團遭架空，黨務人士解釋，第一線作戰的是三十四席藍軍立委，曾永權只是以「老師父」身分帶領「師弟」經驗傳承，黨中央仍會充分尊重黨團決議。

而為強化智庫與黨團的結合，除國民黨團首席副書記長兼智庫副執行長，過去智庫的五個研究分組，也調整為八個分組，與立法院八個常設委員會對應，提供研究成果供各委員會藍委參考，支援黨團前線作戰。