激化兩岸對立 中國官媒祭抹黑策略

2017-08-23

〔記者林良昇／台北報導〕政府有關單位指出，中國國台辦管理的官媒近期祭出把兩岸關係歸責台灣的抹黑策略，扭曲解讀台灣的改革議題與內部施政，刻意激化兩岸社會矛盾與對立，施壓台灣。我官員指出，中共無視台灣善意作為，全面對台緊縮施壓，破壞台海現狀，呼籲兩岸應秉持對等尊嚴，相互尊重。

我官員籲兩岸應秉持對等 相互尊重

政府有關單位近期分析，由國台辦管理的官方媒體「中國台灣網」近期列出蔡英文政府上台以來，推動所謂「與中國方面釋善意卻言行不一」的政策清單，嚴加批評台灣政府施政，但無論是內政或其他內容，都延伸至兩岸關係。

事實上，中國媒體撰文批判台灣政府施政並不少見，但「中國台灣網」是由國台辦管理的國家重點新聞網站，照慣例，兩岸官方皆不會公開對對方內部事務做評論，國台辦近期透過其官媒做出的動作，引發我方注目。

我方內部觀察，中國官媒近期這波動作是中方刻意戴有色眼鏡，扭曲解讀當前台灣政府推動的多項改革議題與內部施政，且無限上綱為「去中國化」，歸責我方的抹黑策略；此舉恐怕只會激化雙方社會矛盾與對立情緒，進一步激化兩岸對立。

官員指出，中共限縮兩岸官方互動與人員往來，未履行雙方協議執行事項，奪我邦交國、打壓台灣國際參與，並實施機艦環台軍事演練進行武力威懾，讓兩岸敵意螺旋持續上升，錯失兩岸關係的改善良機。

我政府官員表示，中國官媒泛政治化解讀我內部施政，攻訐台灣政府的政策立場，不利兩岸關係發展，對岸應以克制、理性、平和態度審慎處理兩岸相關議題，兩岸交流應秉持對等尊嚴、相互尊重態度，才能透過溝通對話、化解分歧。