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李明哲案》滕彪：台灣應堅守人權 向中共說不

2017-06-06

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣人權工作者李明哲遭中國逮捕，中國更聲稱李明哲涉及「顛覆國家政權罪」。流亡美國的中國維權律師滕彪認為，中國盼藉此警告台灣「不要支持中國人權和民主運動」，也警告國內維權人士「不要和境外勢力勾結」。滕彪呼籲，台灣應堅守人權價值，「向中共說不」，並和中國人民一起，盡最大努力推翻專制體制、建立民主，才會有健康的中國和台灣關係。

曾身陷中國囹圄的滕彪接受本報訪問時表示，李明哲在中國支持人權與分享民主經驗，「所做沒有一項違法」，且還值得稱讚。因中國雖有許多法律，但共產黨在法律之上，往往披著法律外衣，行政治迫害之實。滕彪分析，李已被關押這麼多天，即使最初不是高層授意，現在也已有最高層的默許。

李被逮捕 意在警告中國維權人士

他認為，中共「逮捕」李明哲，用意在於警告中國國內維權人士與異議人士「不要和境外勢力勾結」；同時也是對台灣共諜案的報復，並表達對民進黨的反對。

關於中國指控李明哲涉及「顛覆國家政權罪」，滕彪指出，中國以往多使用間諜罪指控台灣人，現在改用「顛覆國家政權罪」，意在告訴世人「台灣是中國的一部分」；另「境外ＮＧＯ管理法」今年生效 ，滕彪也認為中共透過此案樹立典型 。

至於李明哲妻子李凈瑜選擇不聘請任何中國律師，且直言「對中國法庭毫無信心」，滕彪說，中國有三十萬律師，絕大多數不敢挑戰政府，甚至配合當政演出，但也存在數百個勇於維護權利的人權律師。滕彪仍建議李凈瑜，從案件熱度與揭露中國司法黑暗等面向，「找人權律師是應該的」，也有很多律師願意提供幫助。

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  • 台灣人權工作者李明哲遭中國逮捕，並被指控「顛覆國家政權罪」，李妻李凈瑜（右二）與立委及多個民間團體舉行記者會，要求中國立即放人。（資料照,記者陳志曲攝）

    台灣人權工作者李明哲遭中國逮捕，並被指控「顛覆國家政權罪」，李妻李凈瑜（右二）與立委及多個民間團體舉行記者會，要求中國立即放人。（資料照,記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 中國維權律師 境外ＮＧＯ管理法 李明哲案 滕彪 顛覆國家政權罪
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