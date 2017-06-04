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陳師孟：用立法及彈劾權 淘汰辦綠不辦藍法官

2017-06-04

〔記者彭琬馨／台北報導〕前總統府秘書長、監察委員被提名人陳師孟昨表示，目前的司法體系仍是「辦綠不辦藍」，服從黨意的恐龍法官做出的判決對政治體制有反淘汰效果；陳師孟表示，「黨國遺緒」從未因解嚴、政黨輪替就消失，要成功制衡司法，一是透過立法院修改法官法，另一方面則是監察院行使彈劾權。

黨國遺緒 未因政黨輪替消失

民間團體台灣陪審團協會、台灣綠色逗陣之友會昨舉辦為期兩天的「人民期待的司法改革座談會」，盼能透過討論延續民眾對司改議題的關注熱度。

曾主張監察院是「廢物利用」的陳師孟昨出席座談會時表示，台灣半世紀以來都是國民黨執政，黨國遺緒的基因還充斥在人民生活中；陳師孟認為「至少有卅％的法官還沒脫離這樣的黨國思想」，這種想法不會因為解嚴、政黨輪替就消除，因此需要透過更強大的外力監督，讓不適任的法官、檢察官盡快退場。

陳師孟強調，若要制衡司法，可以透過立法院修改法官法與監察院行使彈劾權來達成。他進一步強調，監察院應成立「轉型正義真相與平反委員會」，以透明公開的問責機制，記名審理政治案件。

永社副社長黃帝穎說，目前對不適任法官、檢察官的退場機制主要有二，一是透過監察院行使糾舉彈劾權，二則是透過立法院修改「法官法」，多元化法官評鑑監督機制人員的組成。

針對司法改革，黃帝穎指出，司改國是會議的決議，能否拉回立法院落實修法，是司改成功與否的關鍵一哩路。

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  • 前總統府秘書長、監察委員被提名人陳師孟（左）。（記者劉信德攝）

    前總統府秘書長、監察委員被提名人陳師孟（左）。（記者劉信德攝）

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相關關鍵字： 恐龍法官 辦綠不辦藍 陳師孟 黨國思想 黨國遺緒
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