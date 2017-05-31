促轉條例遲未立法 受難者家屬轟擺爛

2017-05-31

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院長蘇嘉全今天將召集朝野黨團協商「促進轉型正義條例草案」，二二八事件與白色恐怖時期的受難者家屬對於立院遲未通過民進黨團版促轉條例，且未能感受到完成立法的明確決心，將聯合向立法院施壓，安排拜會蘇嘉全和民進黨團與時代力量黨團。

將向立院施壓 要求臨時會通過

台灣二二八關懷總會理事長潘信行表示，他們行文向蘇嘉全表達家屬要前往拜訪，盼立院在臨時會務必通過促轉條例的立法，「這個動作是提醒，但也希望形成一種壓力，立法院如果一再擺爛，我們受不了！」

潘信行強調，促轉條例完成立法，實踐轉型正義，是眾多家屬的心聲，希望蔡政府與民進黨立委加快腳步。不過，他表示，蘇嘉全回覆說，盼立院先處理完年金改革法案後再聯繫會面。

白色恐怖受難者家屬洪維健指出，蔡英文總統去年宣示三年內要公布轉型正義調查報告書，如今一年過去了，促轉條例再不完成立法，總統的承諾勢必跳票！

洪維健強調，他迄今看不到民進黨團要在臨時會通過促轉條例的決心，同志婚姻奮鬥卅年終於等到大法官宣告民法違憲，白恐受難近七十年，年邁受難者一個接一個離開人世，「白恐受難者不能再等」。

民進黨團總召柯建銘表示，黨團本來就有決心要處理促轉條例，但因國民黨團先前全力杯葛「前瞻基礎建設特別條例草案」，導致許多法案卡住，這次促轉條例若再協商不成，民進黨團就會在臨時會訴諸表決，臨時會一定會處理促轉條例。