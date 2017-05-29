銳鳶無人機去年十月失事 主因「人為疏失」

2017-05-29

機械因素 無直接影響

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍編號九七三○的「銳鳶」無人機去年十月在執行駐訓飛行任務時，因不明原因墜毀於嘉義山區，失事原因至今並未對外公佈，本報掌握軍方已完成的失事調查報告指出，經綜合調查研判，認為以人為疏失為主因，，機械因素則無直接影響。

調查報告表示，軍方會重新修訂作業規定，強化緊急應變處置，並修訂管制技令規範，並持續與中科院追蹤調查，後續會提列改正方案，以提升裝備可靠度。

32架服役 已3架墜毀

銳鳶無人機是由中科院研發生產，為中型的無人機，自二○一一年開始，由陸軍航特部戰術偵搜大隊接收卅二架，但在二○一二及二○一三年期間，各有一架銳鳶無人機失事，去年十月於嘉義山區失事的銳鳶機，則是在陸軍服役至今的第三架。

陸軍調查報告指出，這架隸屬戰術偵搜大隊第三中隊的無人機，在去年十月廿七日於嘉義水上機場執行駐訓飛行任務，當天下午三時十七分起飛後進入某空域執行飛訓；下午三時五十五分時，操作空域內雲霧造成能見度下降；下午四點○一分時，無人機位在嘉義機場○七五度幅向廿六．五公里處，突然發生下傳斷訊、畫面凍結等情況，嘉義地面導控站也發現酬載畫面凍結，無人機失聯，任務指揮官隨即依程序回報，並藉航管、戰管機場雷達協助搜索，直到十一月八日才在嘉義竹崎山區尋獲機體殘骸。

軍方專案調查小組除對操作人員進行訪談、問卷調查、導控站數據資料分析外，並與中科院及第三方公正單位共同研討失事原因，綜合研判以人為因素為主因，環境因素次之，機械因素則無直接影響。

未依訓練教範 操作失誤

調查報告指出，戰術偵搜大隊第三中隊沒有依照陸軍戰術偵搜部隊訓練教範，對任務區內最高障礙物及易造成訊號遮障區域，做進一步的研討及規劃，律定最低高度，導致安全官及內部操作手個人認知，認為沒有觸及訓練空域東半部山稜線即可，計畫整備顯欠周延；另外，主導控站安全官及內部操作手對於任務地區的實際高度，沒有做好詳實的圖上研究，並在無人機進入雲霧時專注於外界搜索，逐漸喪失環境警覺，產生人員顧慮不周、高度保持不足及人員警覺不足等因素，這些都是與失事事件有直接影響。

在環境因素部分，調查報告指出，在下午四時○一分訊號消失前的六分鐘內，操作人員嘗試切換熱像及可見光模式，但人員還是無法目視外界，致逐漸失去環境警覺，造成人員未能及時發現外界狀況而做出適時的反應處置。

報告還表示，在機械因素部分，排除無人機引擎、電力、訊號異常、ＧＰＳ誤差及氣壓高度及ＧＰＳ高度差異等因素。但報告也表明，陸軍的教材中，並未提到氣壓高度及ＧＰＳ高度之間的差異及相關原理。