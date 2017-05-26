府︰理解李明哲家屬急切心情

2017-05-26

指政府營救工作持續進行

〔記者鍾麗華、林良昇、楊淳卉／台北報導〕李明哲國際救援小組昨發表聲明，批評蔡政府對受難者冷血無情；總統府對此指出，家屬的急切心情，「我們非常理解」。

總統府表示，「李明哲先生是我們的國民」，政府的營救工作，從事件發生開始，一直持續在進行。營救過程中，政府一向和家屬保持密切聯繫，營救措施也讓家屬充分理解。

陸委會副主委兼發言人邱垂正也表示，對於家屬的憂心感同身受，政府將持續透過兩岸既有正式管道與陸方溝通，將結合各界力量，藉由國際社會共同要求陸方，政府也將就各種交流面向進行檢討評估；也希望中國大陸對李明哲案能盡速公布案情、盡速公布關押地點、盡速讓家屬能赴中探視。

被救援小組點名刁難赴美的民主基金會執行長徐斯儉也澄清說：「我有什麼權力刁難她？」徐指出，可以理解家屬感受，只要李凈瑜提出申請，政府與基金會立場「一定會全力協助」，但「現在並沒有接到申請」。

范世平︰政府沒辦法公開援救

對於李明哲國際救援小組不滿政府未能積極援救，台師大政治系教授范世平受訪認為，李凈瑜不願意透過私下方式援救，這是李的選擇，但要政府用公開方式，以蔡政府與中國之間無互動的狀態，那就是沒辦法，李只能走國際救援路線，「但走國際路線是否有效果？」

范世平表示，以目前兩岸關係，每個要去中國的人都要自身做風險評估，即便是馬政府時代，也有人被抓、沒放回來的狀況，並非蔡英文上台才有，「只是現在溝通管道更窄化」。