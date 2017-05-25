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部長級月退金 立委主張砍至8萬以下

2017-05-25

立院初審通過政務人員年改

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨審查通過「政務人員退職撫卹條例修正草案」，包括所得替代率、十八％優存等重要條文，均保留送交朝野協商；至於目前部長級月退金額平均逾十二萬元，民進黨立委陳其邁、段宜康、時代力量、親民黨均提案大砍部長級月退金至八萬元以下，相關提案將併案協商。

在二○○三年以前，年資滿二年的政務人員退休時，可併計常任年資領取「退職酬勞金」；適用對象除特任、政務人員以外，還包括副總統、台灣省長及直轄市長。二○○四年後，副總統及省、市長均不再適用，且僅有一次性的「離職儲金」，不得再併計年資。

目前部長級月退平均逾12萬

依銓敘部統計，截至去年一月，領取「退職酬勞金」（含月退及優存）的政務人員共二三五人，平均月領十一萬七三九三元；其中部長級以上人員共一七九人，平均月領十二萬九九四三元；比照簡任人員共五十六人，平均月領七萬七二七八元。最高額為前副總統連戰的二十六萬餘元。

在二○○三年前轉任政務職者，仍符合領取「退職酬勞金」之資格；自二○○七年以來，陸續還有三十三位退休人員適用，僅剩一人在職而尚未辦理退休。

「政務人員退職撫卹條例修正草案」雖為行政院會銜考試院提出，但對於「退職酬勞金」之改革幅度，各有不同意見。若以三十五年年資為例，考試院主張，以月俸二倍為計算基準，所得替代率分十年從六十五％降至五十五％；行政院主張分十五年從六十五％降至五十％。卸任副總統的「退職酬勞金」則不得超越卸任副總統禮遇金額度（目前每月十八萬元）。

陳其邁認為，一樣是政務官，部長與簡任級會有如此大的差距，是因為公務員目前最高本俸是五萬三○七五元，但部長以上職務，包括副院長、院長，「月俸」攀升至九萬五二五○元，幾乎快兩倍，怎能只當兩年政務官，就用「月俸」來計算？應回歸到文官待遇計算退職金才合理；他主張，應以文官最高本俸二倍為基準，所得替代率分五年從七十五％降至六十％。銓敘部長周弘憲解釋，因為這都以月俸來提撥。

段宜康則主張，維持月俸二倍為基準，但所得替代率分五年從五十五％降至四十％；時代力量黨團主張以月俸一．七倍，分五年從五十％降至四十％；親民黨團主張採最高本俸二倍，直接砍至五十三％。

親民黨版、時力版、陳其邁版與段宜康版，部長級月退金額最終改革結果將減至五萬餘元到七萬餘元不等。

除保留協商條文，司委會審查通過，未來由軍、公、教轉任政務人員者，可繼續參加原來退撫制度；一般人員除能參加「離職儲金」，亦能併計勞保年資，而分別領取退休保險金。

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  • 部長級月退金改革比較表

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相關關鍵字： 十八％優存 政務人員退職撫卹條例修正草案 朝野協商 退職酬勞金
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