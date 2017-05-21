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扁違保外規定？ 中監：認定中

2017-05-21

〔記者許國楨、黃旭磊、王榮祥、蘇芳禾／綜合報導〕前總統陳水扁前晚參加凱達格蘭基金會募款餐會，進入會場坐主桌涉違台中監獄事先提出的五不，且餐會後未立即返回高雄住處，也涉違中監保外規定，引起非議。對此，中監昨表示， 獄方前晚有派專人在現場收集資料、事證，扁是否違反規定，將審慎查證，相關承辦人員正加班整理進行認定。

扁的兒子陳致中昨解釋，他父親可能因為近日的壓力，及進出場時媒體擁擠、參與者熱情，耗時較久，導致餐會後感到疲累不適，主治醫師陳順勝等建議不宜長途搭車，所以就暫時安排到板橋支持者家中休息一晚；且因為很累，沒有特別交代就去休息。昨在支持者家裡吃了鳳梨跟桃子，精神有比較好，中午吃完牛肉麵後，從板橋搭高鐵回高雄。

陳水扁昨下午二時五分抵達高鐵左營站，由印傭攙扶搭乘殘障電梯出站後，搭乘長期義務載送的計程車返回高市住家，未發一語。

扁砲打蔡政府 民進黨：畢竟是病人

此外，針對扁前晚批判小英政府不要汙名化軍公教，民進黨秘書長洪耀福昨被問到相關問題時表示，年金改革是可以解決世代問題的重要改革，民進黨從未汙名化軍公教。至於外界認為扁此舉傷害民進黨，洪則說，扁某種意義上畢竟是病人，應更寬厚地看待他。

針對挺扁支持者喊出要特赦扁，洪耀福說，特赦法規定是要判刑確定才能啟動特赦，這議題還沒進入到討論階段，「我們尊重每個人的意見」。

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  • 前總統陳水扁昨由印傭攙扶，走出高鐵左營站。（記者黃旭磊攝）

    前總統陳水扁昨由印傭攙扶，走出高鐵左營站。（記者黃旭磊攝）

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