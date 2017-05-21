吳敦義當選黨主席 國民黨團：不再孤軍奮戰
2017-05-21
〔記者鄭鴻達、曾韋禎／台北報導〕洪秀柱領導的國民黨中央，過去一年來與立法院國民黨團處於非常不融洽的狀態。黨團總召廖國棟直言，過去一年最辛苦的就是找不到後援，吳敦義的當選堪稱是不分藍綠的眾望所歸，黨團與黨中央的合作將更密切。
「過去一年找不到後援」
國民黨在去年的選舉大敗後，只剩下卅五席立委。為力保黨團自主，國民黨團不斷要求直選大黨鞭，然而甫於去年三月底上任的洪秀柱，竟任命前立委蔡正元擔任政策會執行長，並表明黨團直選的總召只是副執行長。在廖國棟當選總召後，洪秀柱甚至要求黨團修改內規，朝野協商結論應經黨中央同意。
因此，在吳敦義表態參選黨主席後，前立法院長王金平公開肯定其為「最好人選」，更有超過六成的廿二位藍委出席吳的參選記者會。吳還直接影射，卅五席藍委與「那一個人的黨中央」難以溝通協調。
為約束黨團，蔡正元乾脆發訊給不分區藍委，要求避免介入黨主席選舉；副主席陳鎮湘還公開指責黨團未能力守黨產；而黨團邀請黨主席參選人前來出席政見發表會，洪秀柱也刻意缺席。讓國民黨團與黨中央，始終都處於不合的狀態。
廖國棟直言，過去一年最辛苦的地方，就是在第一線面對民進黨時，回頭卻找不到後援；還好吳敦義曾表明，未來黨團將能參與黨的組織、架構，且不排除由黨團總召擔任政策會執行長甚至副主席，使前線能與後方指揮中心一起面對，強化戰力。黨團未來一定會與黨中央更密切合作，大幅改善孤軍奮戰的現況。
「展現更強力的在野監督」
國民黨團書記長王育敏認為，這代表「九二共識、一中各表」就是國民黨的兩岸主張；首輪即過半的吳也可望發揮較大的整合量能，展現更強力的在野監督。
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