國民黨主席今改選 吳洪郝激戰

2017-05-20

〔記者施曉光、鄭鴻達、沈佩瑤、翁聿煌／綜合報導〕國民黨主席、黨代表選舉今日舉行投票，據黨內人士評估，投票率大約會有六成，過半當選門檻數約需十四萬票，但如無意外，六位候選人極有可能無人得票過半，恐將進入第二輪選舉，由得票數最高的前兩名候選人於六月四日投票，決一勝負。

吳營估得票數13.6萬 北北基最後衝票

被外界視為主要競爭群的洪秀柱、吳敦義、郝龍斌陣營，昨日都各自提出選情評估。

組織系統最嚴密完整的吳陣營指出，在不計算海外選票部分，國內投票率以六成來估算，根據各縣市回報的估票，吳敦義得票數約有十三萬五、六千票﹔若從區域來看，該陣營自評在桃竹苗、中彰投、高高屏都與對手保持高度領先差距，可望得票數大於洪、郝兩人合計，只有北北基地區待加強，因此昨晚造勢晚會才選在去年黨主席補選投票率很低的新北市舉辦，全力催出北北基票源。

洪營估12萬票 最差至少第二名

洪陣營根據各地民調數據研判指出，洪秀柱的得票數落點會在十萬至十二萬之間，「最差至少第二名」，評估今日開票結果肯定無人過半，可望進入第二輪選舉。

郝營估8萬票 六都至少第二名

郝陣營則評估，在六成投票率的情況下，郝龍斌在一般黨員票及黃復興票源可以各拿下三成，票數大概會有八萬，其中屬都會地區的「六都」，郝的選情都不弱，至少都有第二名，唯一擔心的是票源多屬空氣票，究竟會投出來多少。

國民黨這次選舉具有投票權的國內黨員人數為四十六萬三千四百二十三人，以投票率六成估算，總票數大概會有二十七萬至二十八萬張，此外，還有一萬二千多位海外黨員，以通訊投票方式寄回選票，將於今日下午四點國內投票結束後，在黨中央同步進行開票作業。

國民黨全國共設置五○七個投票所，正式選務人員有五千二百多人，連同志工超過六千人，洪、吳、郝三陣營除了只有十七位選舉人的烏坵投票所外，其餘五○六個投票所全部都有派人監票，三陣營各自推薦九百多名監票人員。

昨日選前最後一天，各陣營都全力衝刺選票。聲勢最大的吳敦義陣營，除了白天找來前總統馬英九及昔日吳內閣團隊召開記者會造勢，晚間在新北市板橋體育場舉辦「義起團結拚過半」造勢晚會，馬英九也出席致詞。

郝龍斌昨晚在台北市中正紀念堂舉辦「新未來共創美好音樂會」活動，同樣邀請到馬英九趕場站台。

競選連任的黨主席洪秀柱昨晚則在新北市板樹體育館舉行「新北市造勢大會」，洪秀柱表示，她主張兩岸統一，不是馬上就要統一，兩岸分隔六十餘年是歷史事實，也是政治現實，但負責任的政治人物，一定要提出解決方法，她主張終結兩岸的敵對狀態，為台灣人民謀求出路。

黨主席候選人詹啟賢白天舉行遊行活動，晚間在台北競選辦公室舉辦晚會；他強調，國民黨吃傳統藥不會好，需開刀割毒瘤，但需要黨員簽手術同意書，五二○就是簽手術同意書的時候。韓國瑜則在競選總部透過臉書直播，與海內外的支持者互動，催票動員。